Ellen Werner

Eberswalde-Finow (MOZ) Der Aufschrei im vergangenen Winter war groß. An einigen Finower Straßen hatte die Stadt sogenannte Kopfbäume zurückschneiden lassen. So radikal zum Teil, dass sich dieser Begriff beim Anblick von Linde, Kastanie und Co. für jeden Laien erschloss: Stämme mit einem verdickten oberen Ende und großen Anschnitten am "Kopf" blieben zurück. Entsetzte Anwohner, einige unter ihnen fachlich versiert, sprachen von Verstümmelung. Und auch weitere Experten warfen der Stadt vor, die Motorsäge zu tief angesetzt zu haben und die Pflanzen mit den Pflegeschnitten nachhaltig zu schädigen.

Die Kritik mündete in das Angebot der Stadt, künftig gemeinsame Lösungen abzustimmen. Am Mittwochnachmittag kamen auf ihre Einladung hin nun Anwohner, die sich in der Arbeitsgruppe "Wohngrün" organisiert haben, sowie Fachleute u. a. vom Eberswalder Baumpflegeforum, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) und der Verwaltung vor Ort zusammen. Am Beispiel dreier Finower Straßen besprach die Gruppe das weitere Vorgehen bei der Kopfbaumpflege. Es ging um Linden in der Franz-Brüning-Straße, Kastanien in der Kastanienallee und Ahorne in der Bahnhofstraße.

Den Konflikt, vor dem die Stadt sich sieht, erläuterte Baudezernentin Anne Fellner. Der Kopfbaumschnitt sei ein Relikt aus der DDR-Zeit. Wahrscheinlich Mitte der 70er-Jahre seien die Bäume in dem Wohngebiet erstmals auf diese Weise geschnitten worden – vermutlich, um die damals noch offenliegenden Freileitungen auf Baumhöhe zu schützen. "Wir müssen mit diesem Erbe umgehen", sagte Fellner und umriss die Aufgabe, für Balance zwischen Verkehrssicherheit und dem Erhalt von insektemfreundlichen Stadtgrün zu sorgen.

Anwohner werden informiert

Dass jede Baumart dabei ihre eigenen Probleme hat, zeigte Christin Zierach vom Tiefbauamt den Teilnehmern, die unter anderem von einer Hebebühne aus die Linden ansehen konnten. Die starken Äste, die anstelle einer Krone aus dem seit zehn Jahren unbeschnittenen Baumkopf wachsen, reiben aneinander und brechen leicht aus. "Die Köpfe faulen aus, Äste werden zu lang", sagte auch Bernhard Götz von der HNE und Leiter des Forstbotanischen Gartens, den die Stadt als Berater hinzugezogen hatte und der die Notwendigkeit unterstrich, den Pflegeschnitt beizubehalten. Die besonders insektenfreundlichen Linden seien zudem gut dafür geeignet. Und: "Sie werden seit altersher als Kopfbaum geschnitten, das zählt zur Landeskultur". Anders bewertete er die Lage für die Namensgeber der Kastanienallee. Das Fatale bei der Rosskastanie, so Götz: "Sie regeneriert sehr gut. Aber größere Wunden sind ihr Todesurteil."

Schließlich gab es weitgehend Einigkeit unter den Gescholtenen, ihren Kritikern und den Experten. So sollen die Linden in der Franz-Brüning-Straße künftig im Vier-Jahres-Rhythmus, also häufiger als bisher, beschnitten werden. In der Kastanienallee will man die schon todgeweihten Kastanien noch vier bis fünf Jahren stehen lassen. Anstelle weiterer Pflegemaßnahmen sollen sie dann durch Hainbuchen ersetzt werden. Um dem Straßennamen noch gerecht zu werden, könnten einzelne Kastanien als Baumtore an den Straßeneingängen gepflanzt werden. Die mickernden Bäume in der Bahnhofstraße sollen bereits im nächsten Frühjahr durch besser an den Standort angepasste Feldahorne ersetzt werden.

Die Maßnahmen will die Stadt nun schrittweise umsetzen, die Anwohner jeweils rechtzeitig informieren. In den kommenden Wintermonaten ist der Kopfbaumschnitt in der Franz-Brüning-Straße, der Lindenstraße und der Erich-Weinert-Straße geplant.