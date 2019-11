Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Band Skaver reist eigens 800 Kilometer, um auf dem Uni-Ball der Viadrina in Frankfurt zu spielen. Nancy Waldmann sprach mit Bandleader Martin Frink über den Auftritt und seine Band.

Wie kommt es, dass Ihr aus Saarbrücken extra zum Uni-Ball an die Oder kommt?

Wir haben im Mai beim Karneval der Kulturen in Berlin gespielt. Da hat uns jemand von der Uni gehört und mich dann kontaktiert. Ich bin der Schlagzeuger und Manager der Band.

Was für Musik macht Ihr?

Unser Name setzt sich zusammen aus Ska und der Silbe "ver" von Cover. Zu 80 Prozent spielen wir Eurotrash der 90er Jahre und zwar im Ska-Stil, manchmal auch Richtung Reggae: Haddaway, The Offspring, Michael Jackson, Green Day, Eminem, Deichkind – wobei der Song "Krawall und Remmidemmi" ist jünger. Und natürlich David Hasselhoff und DJ Bobo – das sind unsere Klassiker. Für unser Video mussten wir DJ Bobo kontaktieren und er war zufrieden, wie wir "Everybody" spielen. Wir wurden dann sogar zum Band-Contest "Copa Kapella" nach Österreich eingeladen, das Woodstock der Blasmusik.

Blasmusik? Ich denke, Ihr macht Ska..

Genau. Wir haben natürlich auch eine Rhythmus-Gruppe, also Schlagzeug, Keyboard und Gitarre und Bass. Und dazu gehören die Blechbläser: Trompete, Tenor-Saxophon, Bariton-Saxophon und eine Ventilposaune, also nicht wie üblich eine Posaune zum Ausziehen. Und natürlich einen Sänger.

Spielt Ihr auch eigene Songs?

Nein, ist aber geplant. Uns gibt’s erst seit Mai 2016. Wir spielen aber ein bis zwei nicht so bekannte Songs von "The Roosters", einer Band, in der unser Bassist und drei andere von uns früher zusammen spielten.

Habt Ihr schon mal bei einem Ball gespielt? Ska ist für solche Veranstaltungen nicht so typisch..

Wir haben auch schon auf schickeren Veranstaltungen gespielt, wo es Tombola-Lose gab. Aber bei einer Veranstaltung, die wirklich "Ball" hieß und mit mehreren Floors wie in Frankfurt? Nein.

Macht Ihr denn etwas anders als sonst?

Wir hörten, es ist die 25. Ausgabe dieses Uniballs, die Frankfurter sind also ballerfahren. Wir gehen davon aus, dass zu so fortgeschrittener Stunde die Jackets schon abgelegt sind. Wir spielen ja erst um Mitternacht.