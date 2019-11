Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Der Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde" wünscht sich, dass das frühere Durchgangsheim, das von 1968 bis 1987 im alten Gefängnis eingerichtet wurde, als Gedenkort erhalten wird. Ein heikles Thema in der Stadt: Denn, es gibt auf der einen Seite das erlittene Leid der dort Untergebrachten. Und auf der anderen Seite die Wahrnehmung von außen. Auch beim Bürgermeister, wie am Mittwochabend deutlich wurde. Diese beiden Welten prallten in der Informationsveranstaltung im Gemeindesaal in Bad Freienwalde aufeinander. Dazu eingeladen hatten Pfarrer Björn Ferch von der Evangelische Kirchengemeinde, Dennis Ferch vom Bürgerforum Kurstadt-Dialog und Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Gedenken ja, aber nur, wenn beide Seiten zu Wort kommen, fordert indes das Stadtoberhaupt Ralf Lehmann (CDU). Sein Wunsch ist es, dass auch frühere Erzieher ihre Geschichte erzählen können.

"Die Vergangenheit muss in der Zukunft mitgetragen werden", sagte Norda Kaul, die als 16-Jährige Tochter eines inhaftierten Republikflüchtlings nach Bad Freienwalde kam. Sie forderte, dass das von ihr und vielen anderen erlittene Leid aufgearbeitet und publik gemacht wird. "Keiner trägt die Schuld. Nur die, die die Aufarbeitung verhindern."

Das System der Spezial- und Durchgangsheime hat Silvana Hilliger erforscht. Ihre Erkenntnisse trug die Mitarbeiterin der Potsdamer Behörde am Mittwoch vor. In Brandenburg gab es demnach zwischen 1949 und 1989 rund 120 Normal- und 40 Spezialheime. Dazu gehörte das als "Durchgangsheim" deklarierte Heim in Bad Freienwalde. Untergebracht waren die Kinder in einem alten Gefängnis: In Zellen, Einschluss inklusive. Deshalb bezeichnen sie es als "Kindergefängnis". Sie lebten in abgeschlossenen Zellen, ohne persönliche Gegenstände, Möbel und Kleidung waren "Volkseigentum", der Haarschnitt vorgeschrieben. "Sie wurden ihrer Individualität beraubt", sagte Silvana Hilliger. Drei Tage kamen sie bei der Ankunft in Isolation. "Eine Schocktherapie, um sie zum Gehorsam zu erziehen." Das Konzept lautete Kollektiverziehung und erlaubte keinen individuellen Blick. Auch nicht auf missbrauchte Kinder. Nicht selten wurden Psychopharmaka ausgegeben. Auch spielten Strafen eine herausgehobene Rolle, so Silvana Hilliger weiter. Arrest, Nahrungsentzug. Hinzu kamen Schläge und Tritte. Mit Zahnbürsten mussten die Geländer gereinigt werden, berichten die Anwesenden am Mittwoch.

Weitere Runden geplant

Die Dauer des Aufenthaltes ging oft weit über die eigentlich als "Übergang" vorgesehenen wenigen Tage hinaus. Viele mussten Monate dort verbringen. Eine traumatische Erfahrung, wie Roland Herrmann vom Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde" sagt. Lange stritt er für seine Rehabilitation vor Gericht. Jüngst wurde sein Einweisungsbeschluss von damals revidiert. Für ihn eine späte Genugtuung. Was ihn und die anderen wurmt: "Das Desinteresse und die Ablehnung von den Bad Freienwaldern." Gerne würden sie weiter im Gespräch bleiben. Ein Ansinnen, dem die Veranstalter nachkommen wollen. Mit weiteren Runden.

Info: Weitere Erfahrungsberichte über politisches Unrecht und Widerstand von 1945 bis 1989 gibt es auf der Homepage der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung unter www.zeitzeugen.brandenburg.de