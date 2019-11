MOZ

Bernau (MOZ) Wenn gerast oder eine rote Ampel "überfahren" wird, dann werden Polizeikontrollen praktisch ausnahmslos als gerechtfertigt und sinnvoll angesehen. Doch Sicherheit im Verkehr beschränkt sich nicht auf diese beiden Tatbestände.

In den zurückliegenden Wochen hat die Polizei im Barnim daher zahlreiche Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt. Sie wurden "zumeist positiv" aufgenommen, wenn sie vor Schulen, Kitas oder Seniorenheimen stattfanden, sagt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon. Die Reaktionen seien aber auch "teilweise erschreckend" ausgefallen.

Hinweise aus dem Alltag bestimmen oft die Art und den Ort der Kontrollen, wie Thon in seiner Bilanz der zurückliegenden Überprüfungen beschreibt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn das Schulpersonal dem Revierpolizisten mitteilt, dass Schüler an Fußgängerüberwegen durch das Verhalten von Autofahrern gefährdet werden, wenn ein Familienvater aus Melchow darüber klagt, dass vor der Kita grundsätzlich zu schnell gefahren wird oder Mitarbeiter der Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg über "unverhältnismäßige Geräuschpegel" durch Motorradfahrer informieren.

Und überall kann festgestellt werden, dass Fahrer am Steuer ohne Freisprechanlage telefonieren oder gar Handynachrichten schreiben. So soll mit den laufenden Kontrollen einerseits den Hinweisen aus der Bevölkerung nachgekommen werden, zum anderen die Verkehrssicherheit erhöht werden. Der schnelle Wechsel der Kontrollstellen gehört dazu.

An einem Tag waren es beispielsweise fünf, so dass den Tag über in Bernau auf Kreuzungen der Jahn- und der Weißenseerstraße sowie auf den Ortsdurchfahrten in Melchow, Schönwalde und Finowfurt Einsatzkräfte zu sehen waren. Die Wahl der Kontrollstellen fiel insbesondere auf Ampeln, Schulwege, Fußgängerüberwege und wichtige Verkehrszeichen. Ziel sei es, so Thon, besonders gefährdete Gruppen – dazu gehören Schüler, Senioren, Radfahrer und Fußgänger – zu schützen. Obacht gegeben wurde auf das gesamte Spektrum möglicher Verstöße, vom Alkohol- und Drogenkonsum bis hin zum technischen Zustand von Motorrädern und Baufahrzeugen oder der sicheren Befestigung der Ladung.

Wechselnde Einsatzorte

Sebastian Thon erscheint die "Anzahl der geahndeten Verkehrsverstöße "vor allem in den sensiblen Bereichen als sehr hoch". So wurden an einem Tag, am Donnerstag voriger Woche, in der Zeit von 7 bis 15 Uhr an verschiedenen Orten allein 74 rote Ampeln überfahren, Stoppschilder 59 Mal missachtet. Doch auch die vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafen sieht Thon als hoch an. Dies sei der Fall, um "einen weiteren erzieherischen Effekt zu erzeugen".

Wichtig für die Polizeiinspektion Barnim aber sei, dass die Kontrollmaßnahmen im Straßenbild wahrgenommen werden. So könne man mit den Verkehrsteilnehmern, aber auch mit Unbeteiligten ins Gespräch kommen. Das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern stehe dabei im Fokus. Mit der Sensibilisierung, so hofft Thon, gehe auch eine Reduzierung der Verkehrsverstöße einher. Kontrollen würden daher auch in Zukunft im Barnim Priorität genießen.

Zu den "erschreckenden" Reaktionen einiger Verkehrsteilnehmer gegenüber den kontrollierenden Beamten gehören regelmäßig "Unhöflichkeiten, Geschrei und Beleidigungen", sagt Thon. Das könnten Polizeibeamte aus der Inspektion Barnim als auch darüber hinaus aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Dabei wäre ein grundsätzlicher Respekt – auch Polizeibeamte seien Menschen – wünschenswert.