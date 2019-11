Uwe Spranger

Neuenhagen Rüdersdorf (MOZ) In gut zwei Wochen ist der erste Advent. Dann beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte. Gleich am ersten Dezemberwochenende werden die ersten Angebote bereitgehalten.

Der Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf wartet am 1. Advent auf dem historischen Gutshofgelände mit einem neuen Hingucker auf: einer großen Weihnachtspyramide. Entstanden ist sie in vielen Arbeitsstunden in der Werkstatt des Petershageners Roland Burkhardt aus dem Heimatkundeverein des Doppeldorfs, der schon mehrfach für das Areal im Nachbarort gewerkelt hat: am Zaun zum Kirchengelände, an den Giebelwänden des Kälberstalls, Fensterrahmen und schmiedeeisernen Türbeschlägen ...

Heimatvereinschefin Hannelore Korth spricht von einer erneuten "Meisterleistung" von Burkhardt und seinen fleißigen Mitstreitern. Probehalber haben die die Pyramide jetzt schon einmal auf dem Grundstück in Petershagen aufgebaut. Mit allen Kerzen, Engeln und Tierfiguren passend zur Winter- und Weihnachtszeit werde sich das Werk am 1. Dezember ab 12 Uhr auf dem Gutshof drehen und nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen, ist sie überzeugt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gutshof startet mit Bläserklängen der freikirchlichen Gemeinschaft. Der Stollen der Bäckerei Noebe wird anschließend nicht einfach angeschnitten, sondern vorab zeigen Mitglieder des Theaterkreises, wie eine Märchenhexe das Backwerk für sich allein beansprucht. Für Kleine und Große sei der weihnachtlich geschmückte Tannenwald im Kuhstall mit Märchengestalten von Dagmar Jester wieder ein Anziehungspunkt. Mädchen und Jungen aus den Kitas Fredersdorf-Süd und Vogelsdorf haben dafür die Dekoration gebastelt. Sie könnten dann am 1. Advent stolz Eltern und Großeltern zeigen, welche Bäumchen sie verschönert haben, sagt Hannelore Korth. Die kleinen Tannen samt Schmuck können am Ende gegen eine Spende für weitere Aufbauarbeiten am Gutshof mit nach Hause genommen werden.

Musikalisch stimmen die Blaskapelle der Feuerwehr Fredersdorf-Süd, ein Drehorgelspieler sowie Livekünstler auf die Vorweihnachtszeit ein und der Tanzsportverein wird sich ebenfalls präsentieren. Das bunte Treiben vervollständigen vielerlei Marktstände mit besonderen Angeboten, Vorführungen von traditionellem Handwerk und für die Kleinen Karussell, eine Puppenausstellung und die Holzstraße, wo sich Kinder in handwerklichen Arbeiten ausprobieren können. Der Nabu biete zudem weihnachtliches Basteln an.

Programm mit Jazz-Nikoläusen

Bereits am 30. November geht der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Arche in Neuenhagen (Carl-Schmäcke-Straße) los. Von 14 bis 21 Uhr am Sonnabend und 11 bis 18 Uhr am Sonntag sind Märchenerzähler, Kunsthandwerker und Händler zu Gast. In der Arche selbst können Kinder basteln. Für das leibliche Wohl wird im Ausbildungsrestaurant sowie auf dem Hof gesorgt. Weiter bereichern ein Karussell und Ponyreiten, Kinderschminken und ein Bühnenprogramm den Weihnachtsmarkt. Unter anderem sind das Puppentheater Zauberton und die Jazz-Nikoläuse zu erleben. Von Erwachsenen wird ein Euro Eintritt kassiert.

Ebenfalls am 30. November wird zum Hennickendorfer Weihnachtsmarkt im Mühlenhof geladen. Ab 14.30 Uhr knistern die Feuertonnen, stehen bunte Stände zum Bummeln und Leckereien zum Kosten bereit. Ein Programm gestalten Kinder aus den Kitas Parkeulen und Sonnenschein, die Tanzgruppe Kolibri, der Volkschor und das Blasorchester Hennickendorf. Die Bühne steht auch andern Interessierten für spontane Darbietungen offen. Der Weihnachtsmann sammelt Wunschzettel und an der Feuertonne soll wieder gemeinsam gesungen werden. Um 19 Uhr werden die Tore geschlossen.

Märchentruck im Museumspark

Eine Woche später startet im Rüdersdorfer Museumspark inmitten der bunt illuminierten alten Gebäude der "Märchenzauber", der diesmal eine Gemeinschaftsaktion mit dem Weihnachtsmarkt des Gewerbevereins ist. Händler präsentieren Kunsthandwerkliches. Für Kinder gibt es ein Bühnenprogramm, den Märchenpfad, Kinderkarussells und gemeinsames Basteln im Magazingebäude. Lampions können gleich beim gemeinsamen Rundgang mit dem Weihnachtsmann genutzt werden. Zudem macht ein Märchen-Truck im Park Station, können Wunschzettel an den Weihnachtsmann übergeben und Fotos gemacht werden. Eine etwas andere Märchenstunde gibt es regelmäßig im Magazingebäude: Traditionelle Geschichten werden mit kleinen Fehlern vorgelesen. Und es gibt den Märchenentdeckerpfad mit einem Quiz. Wer ausreichend Fragen richtig beantworten kann, erhält einen kleinen Preis. Geöffnet ist Freitag von 15–22 Uhr, Sonnabend von 10.30–22 Uhr und Sonntag von 10.30–18 Uhr. Eintritt: ein Euro (Kinder bis 12 Jahre frei).

Am 7. Dezember schließlich gibt es um 15 Uhr den Kleinen Weihnachtsmarkt am und im Gemeindesaal Hoppegarten mit Kinderprogramm, Weihnachtsliedern mit dem Gemischten Chor, Basteleien, Glühwein, Crepes und vielem mehr.