Mietshäusersyndikat

Das Mietshäusersyndikat ist eine nicht-kommerzielle Beteiligungsgesellschaft zum Erwerb von Häusern, die selbstorganisiert in Gemeineigentum überführt werden, um langfristig bezahlbare Wohnungen und Raum für Initiativen zu schaffen. Inzwischen ist es nach eigenen Angaben an gut 150 Hausprojekten in ganz Deutschland beteiligt. Die Häuser sind nicht Eigentum des Syndikats, sondern einer GmbH, in der die jeweiligen Hausvereine und der Verbund vertreten sind.

Die im Jahr 1992 in Freiburg von Hausbesetzern gegründete Gesellschaft berät Projekte, fördert sie aber nicht finanziell. Allerdings wird Unterstützung angeboten, indem sie den Geldtransfer von finanziell leistungsfähigeren zu schwächeren Projekten vermittelt. Die Aufnahme in den Verbund ist an die Bereitschaft geknüpft, an diesem solidarischen Verfahren teilzunehmen. ⇥red