Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es kommt gut an,dass Mike Wolff von der Pension Zur Alten Stadtmauer seit wenigen Tagen mit seinem kleinen Imbissangebot an der Wriezener Straße, Einmündung Badstraße, steht. Gerhard Reeke lässt sich einen Kaffee schmecken, Bernd Richter ordert eine Bratwurst, und auch Horst Freimark (v. r.) freut sich, dass man jetzt dort im Vorbeigehen ein Kalorientief auffüllen kann. Mike Wolff hat Bratwurst mit und ohne Darm im Angebot, außerdem Buletten, Kaffee und kalte Getränke. Das alles verkauft er aus dem Imbissaufbau seines Lastenfahrrads. "Am Wochenende stelle ich mich vielleicht an die Fähre", stellt Wolff in Aussicht. Im Sommer will er die Badegäste auf der Liegewiese in der Badstraße versorgen.