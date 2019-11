red

Bad Belzig Moldawien - nach wie vor ist dieses kleine südosteuropäische Land das Ärmste in Europa. Es bewegt sich weder wirtschaftlich noch politisch. Dort "regieren" Oligarchen und nehmen das Volk in Geiselhaft. Überleben kann der Staat nur durch die "Auslands - Moldawier", die im Ausland arbeiten (auch auf Baustellen in Deutschland) und den großen Teil ihres Geldes nach Hause überweisen.

"Die meisten Leute in Moldawien kommen irgendwie klar. Aber die Schwachen fallen durchs Rost. Und um diese geht es in unserer Aktion", so Martina Thiele.

In der Ostukraine ist die Wirtschaft kriegsbedingt am Boden. Auch in Zukunft sollen sich wirklich arme moldawische Kinder über die Päckchen aus dem Fläming freuen. Im vergangenen Jahr waren es weit über einhundert Päckchen. "Der Wert eines Päckchens liegt in der Hoffnung, die es gibt, in der Verbundenheit, die es ausdrückt und in der Solidarität, die sichtbar wird."

Die bewährte Packliste: Spielzeug oder Plüschtier, Zahnpasta, Zahnbürste, Malstifte, Schulhefte / Malhefte, Schokoaufstrich 400g, Schokoladengetränk (Pulver) 400 – 500g, Süßigkeiten 300g, Schokolade 200g, Lebkuchen oder Kekse 500g.

Sammelstellen für die Päckchen:

Arztpraxis Scheunenweg 34 in Bad Belzig; Autohaus Nickel, Belziger Straße 28, in Niemegk; Linden-Apotheke in Görzke, Chausseestraße 53; Familie Neufeld, An der Linde 12, Wiesenburg (nach 16.00 Uhr), Bahnhof Bad Belzig (Steffi Wiesner). Abgegeben werden die Päckchen bis zum 29. November!!! Weitere Information sind erhältlich bei Stephan Schürer unter der 033841/8533.

Bitte die Päckchen in Weihnachtspapier einschlagen und gut verschnüren/ zukleben. Diese Päckchen werden selbstverständlich ihr Ziel erreichen. "Wir kennen die Mitarbeiter der Hilfsorganisation in Deutschland und auch in Moldawien persönlich. Und nun viel Freude beim Packen."

Wer in Gemeinschaft packen möchte, ist herzlich in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Bad Belzig, in der Straße der Einheit 58, am kommenden Freitag, 22. November, um 15.00 Uhr eingeladen. Mitarbeiter und Kinder der Gemeinde wollen dort gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen und die Päckchen packen. Gern können Teile für den Inhalt mitgebracht werden – besonders benötigt wird immer ein sehr gut erhaltenes Spielzeug. Es gibt die Möglichkeit ein kurzes Video von der Päckchenaktion des vergangenen Jahres anzusehen. Fragen zur Pack-Aktion werden von Martina Thiele unter der Telefonnummer 033841/89423 beantwortet.