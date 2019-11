Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge aus Kenia jubelt nach seinem Lauf im Rahmen der «Ineos 1:59 Challenge» im Ziel. Der Kenianer ist als erster Mensch einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. © Foto: Ronald Zak/dpa

Klaus Vestewig

Stuttgart (swp) 9,58 Sekunden über 100 Meter, 2:01:39 Minuten über die Marathon-Distanz: Diese Ausnahmezeiten stehen für Bestleistungen von zwei in ihren Disziplinen überragenden Athleten. Kurioserweise haben Usain Bolt und Eliud Kipchoge ihre Weltrekorde beide in Berlin aufgestellt – mit einem zeitlichen Abstand von neun Jahren. Außerdem hat das Langstrecken-Wunder aus Kenia inzwischen ja unter hochumstrittenen Laborbedingungen in Wien mit 1:59:40 sogar die Zwei-Stunden-Marke unterschritten.

Da scheint ja alles klar zu sein: Bolt ist mit der genetischen Anlage zum absoluten Sprintertyp prädestiniert, Kipchoge von den Genen her auf außergewöhnliche Ausdauerleistungen programmiert. Wenn alles doch so einfach wäre. Dann könnte man per Gentest früh Talente erkennen, das Training optimieren, ja sogar eventuell im Schulsport die Weichen für die Schüler stellen, damit die in der für sie passgenauen Disziplin zu lebenslangem Sporttreiben angeregt werden. Die schwierige Frage der sensiblen Nutzung der zu erhebenden Daten mal ganz außen vorgelassen.

Entsprechende Angebote mehren sich im Internet. "Bestimmen Sie Ihren Sporttypen", "Lifestyle Gendiagnostik" oder "Analysiere Dein Sprint-Gen" heißt es da unter anderem. "Der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen geht gegen null", gibt Professor Perikles Simon zu bedenken. Der Leiter der Abteilung Sportmedizin der Universität Mainz hat beim 43. Sportmedizinischen Seminar des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) zum Thema "Action-Fan oder Balance-Typ – welcher Sport für wen?" in einem bemerkenswerten Referat einen Einblick in den Stand der Forschung geben.

Ein Einblick, der derzeit allerdings noch mehr Fragen aufwirft als er Antworten liefert. "Im experimentellen Bereich sind wir schon weit. Vieles steht bei der Sporttalentdiagnostik und der effektiven Trainingsgestaltung per Gentest aber noch ganz am Anfang", sagte der Sportmediziner und Neurobiologe vor 250 Trainern, Übungsleitern und Sportlehrern in Stuttgart.

Dabei läuft ein Bluttest eigentlich ganz einfach: Über 200 Fitnessgene, die für eine spezifische sportliche Leistung positiv oder negativ sein könnten, entdecken da die Forscher. Es ist also nicht nur ein einzelnes Gen, das den Ausschlag gibt, sondern ein ganzes Funktionsnetzwerk, in dem Gene interagieren und sich Eigenschaften verändern und ausprägen. Dieser Bereich der Genetik nennt sich Epigenetik – ein Fachgebiet der Biologie, das sich mit der Frage befasst, welche Faktoren die Aktivität eines Gens zeitweilig festlegen.

Zum besseren Verständnis: Neben den veranlagten und erworbenen Eigenschaften entscheiden auch Umwelteinflüsse. Im Falle von Usain Bolt eben nicht nur lange Beine und eine entsprechende Zusammensetzung der Muskelfasern oder eine antrainierte gute Sprinttechnik, sondern eben auch Ernährung, Schlaf, Schuhwerk, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Es kommt also, erklärt Simon, nicht auf ein bestimmtes Gen, sondern auf das Zusammenwirken vieler verschiedener Faktoren an.

"Auf der Partitur des Genoms, also der Gesamtheit der vererbbaren Informationen, werden Gene an- und durch Umwelteinflüsse abgeschaltet, zum Teil sogar vollständig", machte der Professor deutlich. "Bei Babys ist das Genom schön sortiert und strukturiert, im Alter sieht es hingegen wie Kraut und Rüben aus, ganz wirr."

Wohin geht nun die schwierige Reise von Sportmedizin und Molekulargenetik in den nächsten Jahren? Derzeit scheint es noch unmöglich zu sein, aufgrund einer genetischen Analyse eines Individuums eine zielgerichtete Voraussage des Leistungspotentials vorzunehmen. Professor Simon klärt auf: "Die Forschung steht vor der großen Herausforderung, sportliches Talent überhaupt messbar zu machen, geschweige denn dieses zu prognostizieren."

Jeder Sportler, sagt der Sportmediziner, besitzt ein unterschiedliches Talent und spricht unterschiedlich stark auf Reize an. Daher lohne sich bei der Trainingsgestaltung eine individuelle Betrachtung – das gilt sowohl für den Spitzen- als auch für den Breiten- und Gesundheitssport. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Die fundierte Beobachtung und Einschätzung durch Trainer und Sportlehrer ist also weiter gefragt – bis ein zusätzliches Instrumentarium entwickelt ist.