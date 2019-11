MOZ

Jamlitz (MOZ) In Lieberose und Jamlitz findet am Sonntag eine kombinierte Gedenkveranstaltung statt. Anlass ist der 76. Jahrestag der Errichtung des KZ-Nebenlagers Lieberose in Jamlitz. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Lieberoser Kirche mit einem Gottesdienst, an dem neben den evangelischen Pfarrern Marion Gardei und Wolfgang Krautmacher auch der Berliner Rabbiner Andreas Nachama teilnimmt.

Im Anschluss, um 15.30 Uhr, wird im Dorfgemeinschaftshaus Jamlitz ein Film von Momo Kohlschmidt gezeigt. "Man kann frustriert sein oder kämpfen" befasst sich mit dem Leben und Überleben des ehemaligen KZ-Insassen Jakob Richter. Der filmisch Porträtierte wird in Jamlitz persönlich anwesend sein. Grußworte gibt es von Peter Fischer vom Zentralrat der Juden in Deutschland sowie von Axel Drecoll von der Brandenburgischen GedenkstättenStiftung.

Der Gedenknachmittag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Lieberose und Land sowie des Justus-Delbrück-Hauses in der Stadt Jamlitz.