Gute Zusammenarbeit: Bauleiterin Saki Nakano (l.) und Teemeisterin Nobuko Socho Sugai-Baumgarten stehen in dem noch unfertigen Teehaus des künftigen Humboldt Forums, in dem nach der Eröffnung auch Zeremonien stattfinden sollen. © Foto: Paul Zinken/dpa

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Boki" ist japanisch und bedeutet "die alltäglichen Angelegenheiten vergessen". Unter diesem Namen wurde vor 19 Jahren im Museum für ostasiatische Kunst in Dahlem ein japanisches Teehaus eröffnet. Die Zeremonien, die dort auch jetzt noch nach der Schließung stattfinden, erfreuen sich großer Beliebtheit und sollen nach dem Umzug ins Humboldt Forum dort weiter stattfinden.

Und so haben im dritten Stock des wiedererbauten Stadtschlosses japanische Künstler und Handwerker gerade die oktagonförmigen Außenwände aus rostfarbenem Cortenstahl montiert. Die moderne Hülle des traditionellen Teehauses soll an den kriegszerstörten Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche anspielen. Denn bei der Tee-Zeremonie gehe in erster Linie darum, der Unvollkommenheit des Menschen mit Friede und Harmonie zu begegnen", erklärte Bauleiterin Saki Nakano.

Trinken auf Reisstrohmatten

Noch fehlen der Lehm an den Innenwänden und die acht traditionellen Kyoter Reisstrohmatten, auf denen sich Besucher um die im Boden eingelassene Feuerstelle niederlassen können. Ein Keramikkünstler wird noch Kacheln verlegen. In den Bildernischen sollen künftige Malereien und Grafiken und historische Trinkschalen zu sehen sein. "Alle Tee-Meister sind gleichzeitig Sammler und fast alle Kunstsammler in Japan praktizieren Teezeremonien", erklärt Alexander Hofmann, Kurator für Kunst aus Japan. Und so steht die Bauskulptur auch symptomatisch für das gesamte Humboldt Forum, das kein starres Museum sein will, sondern ein Haus, in dem praktiziert und diskutiert wird, "in dem man Traditionen und Kulturen erleben und miterleben kann", sagt Hans-Dieter Hegner.

Abwarten und Teetrinken und die Sorgen hinter sich lassen, das kann der Bauvorstand der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss momentan gar nicht. Die Zeit drängt. Ursprünglich sollte das Humboldt Forum in diesem November eröffnet werden. Daraus resultiert der finanzielle Mehrbedarf von rund 50 Millionen Euro, der einen Tag zuvor öffentlich wurde, erklärte Hegner. Das Kultur- und Ausstellungszentrum im Gewand des wiederaufgebauten preußischen Stadtschlosses soll nun 644,2 Millionen Euro kosten und von September 2020 an in mehreren Schritten eröffnen.

Der Baubeginn für den 40 000 Quadratmeter großen Mega-Bau war 2012. Dass es nun Richtung Endspurt geht, ist nicht zu übersehen. Im Westflügel ist schon eine riesige Drehtür eingebaut. Sie führt in das große Foyer, in dem ein 18 Meter hoher Medienturm installiert ist. Auch ein Großteil der technischen Anlagen in den oberen Etagen ist betriebsbereit. Andere mussten allerdings nach der Prüfung nochmals angepasst werden. "Das hat Einfluss auf den gesamten Bauprozess", erklärt Hegner. Probleme verursachten aber auch die Baukonjunktur und der Fachkräftemangel.

Problem Fachkräftemangel

"Wir können nicht so viele Bauarbeiter beschäftigen, wie wir wollen", sagt Hegner. Die Lage sei so angespannt, dass man auch für die Montage des Japanischen Teehauses in Berlin keine Firma fand. Der Entwurf des Sieger-Architekten Jun Ura war in Japan konstruiert und dann für die Schiffsreise nach Deutschland wieder in Einzelteile zerlegt worden. Für den Aufbau des 300 000 Euro teuren Ausstellungsstücks kamen nun extra zehn japanische Handwerker mit nach Berlin.

Den typischen Pulvertee aus zermahlenen Blättern werden künftig Mitglieder des Berliner "Chado Urasenke Teeweg"-Vereins zubereiten, die die Zeremonien auch im alten Teeraum in Dahlem veranstalten. "Ein Teehaus ist keine Dekoration", sagt Nobuko Socho Sugai-Baumgarten. Die Vereinspräsidentin und Teemeisterin will je nach Jahreszeit verschiedene Tees anbieten und künftigen Besucher entspannte, glückliche Momente bescheren.