René Wernitz

Havelland (MOZ) Von der Quelle bis zur Mündung begleitet die sinfonische Dichtung "Die Havel" den der Region ihren Namen gebenden Fluss - in Bild und Ton kann dies nun auf DVD miterlebt werden. Anlässlich der BUGA 2015 in der Havelregion von Brandenburg/Havel bis Havelberg wurde "Die Havel" von Marian Lux komponiert und auf dem Groß Behnitzer Landgut Stober vom Deutschen Filmorchester Babelsberg uraufgeführt. Mit der DVD wurde der akustischen Wahrnehmung nun eine visuelle Plattform gegeben.

"Es sollte eben kein reiner Naturkundefilm werden, sondern Ziel war, die Besonderheit des fließenden Wassers mit der Musik in Einklang zu bringen. Interesse für die Möglichkeiten entlang der Havel zu wecken und damit gegebenenfalls auch Touristen anzusprechen", sagt Initiator Michael Th. Omilian, der bald nach Bekanntgabe der BUGA-Vergabe in die Havelregiondie Idee der musikalischen Hommage an den Fluss hatte. Um jetzt für Gäste des Havellands sicht- und hörbar zu sein, wurde eine Internetseite eingerichtet. Auf Webseite diehavel.com findet man entsprechende Infos.