Ostprignitz-Ruppin Ostprignitz-Ruppin. Am 24. September wurde in einem Neuruppiner Bienenbestand der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut amtlich festgestellt. Darauf richtete der Landkreis einen Sperrbezirk mit den Gemarkungen Alt-Ruppin, Molchow, Krangen, Neuruppin, Nietwerder und Wulkow ein. Von allen Bienenvölkern in unmittelbarer Nähe zum Ausbruchbestand wurden nun die Proben untersucht. Bei einem Imker wurde aufgrund eines Sporennachweises der Erreger der Amerikanischen Faulbrut der Verdacht der Tierseuche nachgewiesen. Der Bereitschaft der betroffenen Imker, zielorientiert zu handeln, ist es laut der Kreisverwaltung zu verdanken, dass schon bei Nachbeprobungen der Bienenbestände keine erneuten Nachweise des Erregers gefunden werden konnten.

Entscheidung im Frühjahr

Um den Sperrbezirk aber aufheben zu können, müssen die ausgewählten Bienenbestände erneut durch die amtlich beauftragten Bienensachverständigen beprobt und im Landeslabor Berlin-Brandenburg bakteriologisch untersucht werden. Dies wird bei günstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr 2020 vorgenommen, um die Bienenvölker nicht über das nötige Maß hinaus zu schädigen. Sollten dann keine Sporennachweise des Erregers der Amerikanischen Faulbrut bei den Tieren mehr nachgewiesen werden, wird der Sperrbezirk aufgehoben. Eine Teilaufhebung ist momentan nicht sinnvoll und wird von den Ergebnissen der Laboruntersuchungen abhängen, so die Kreisverwaltung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Kreises oder beim Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft unter 03391 6883901.