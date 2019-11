Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Sitzung des Kreis- und Finanzausschuss am 21. November wird spannend werden, denn bisher konnte der Haushaltsentwurf für 2020 in den Ausschüssen nicht überzeugen. Zwar wurde er vom Jugendhilfe- und vom Sozialausschuss empfohlen, doch mit zahlreichen Enthaltungen, wie Ines Nowack (Linke), Vorsitzende des Sozialausschusses, berichtet. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss sowie im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss wurde das 452 Seiten starke Werk abgelehnt. Es gab aber auch hier neben einer Ja- und einer Nein-Stimme mehrheitlich Enthaltungen. Hauptdiskussionspunkt des Haushalts, der ein Volumen von 265 Millionen Euro hat, sind die beiden von der Verwaltung geplanten Neubauten mit geschätzten Baukosten von 18 Millionen Euro. Zum einen ist ein neues Archiv geplant, da bisher die Akten an verschieden Standorten im Landkreis lagern. Zudem entsprechen die jetzigen Räume weder beim Brandschutz, noch bei den Lichtverhältnissen den Bedingungen, die für die Lagerung von Akten notwendig sind. Als zweites soll ein Ersatzbau für das Landratsamt in der Virchowstraße geschaffen werden. Von den beengten und sanierungsbedürftigen Verhältnissen im jetzigen Gebäude konnten sich jüngst die Abgeordneten bei einem Rundgang während einer nicht öffentlichen Sitzung ein Bild machen. Diese Informationen wollen die Fraktionen erst auswerten, weshalb einige sich ihrer Stimme zum Haushalt enthielten.