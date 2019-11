Ruth Buder

Grünheide (freie Autorin) Die Grünheider sind im Tesla-Fieber. Auch wenn allgemein die Freude groß ist, mischen sich Bedenken in die Ansiedlung der Giga-factory des amerikanischen Autobauers.

Bus und Bahn, Straßen, Autobahnen, Versorgungseinrichtungen, Kita und Schule seien dem Ansturm an Menschen und Verkehr nicht gewachsen, hieß es immer wieder während der Bürgerversammlung am Donnerstagabend in Grünheide. Den besten Beweis, dass sie berechtigt sind, erbrachte der Brandenburger Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) selbst, als er mit 15 Minuten Verspätung im "Heydewirt" eintraf. "Wir haben die Baustelle am Schönefelder Kreuz falsch eingeschätzt", entschuldigte er sich. Er entschuldigte sich auch, dass im Vorfeld mit den Bürgern nicht über die Investition, die erst seit Mittwoch in aller Munde ist, geredet worden sei. "Alle, die informiert waren, mussten ein Geheimhaltungsabkommen unterschreiben", erklärte Steinbach.

Schon vor einem Jahr habe Tesla informiert, in Europa investieren zu wollen. "Da sind alle wach geworden", begann Steinbach über den Werdegang zu erzählen. Je klarer geworden sei, dass Brandenburg in die engere Wahl der Bewerber rückte, desto freudiger, aber auch nervöser seien alle Beteiligten geworden. Wenn jetzt alles klappe, sei das ein "Signal aus Brandenburg hinaus in die Welt", denn Brandenburg brauche weitere Investitionen. Als Optimist sei er der Auffassung, dass bei der geplanten Tesla-Investition in Freienbrink "50 Prozent der Strecke hinter uns liegen." Es gebe eine schriftliche Absichtserklärung von Tesla und es gebe einen Antrag auf Förderung. Über diesen entscheide bei einem Investitionsvolumen über 100 Euro die EU. "Jetzt erst beginnt das Genehmigungsverfahren in all seinen Teilen und nach geltendem Recht, mit Fristen und Offenlegungen. Wir haben dem Investor klar gemacht, dass er pünktlich und vollständig die Unterlagen einreichen muss, sonst ist das nicht zu schaffen. Und wir haben deutlich gemacht, dass es sich um ein ergebnisoffenes Verfahren handelt", sagte der Minister. "Wir müssen jetzt aus der Hektik herauskommen und trotzdem schnell arbeiten." Denn Tesla sei "wahnsinnig ambitioniert" und bediene sich deutscher Planungsbüros. Schon ab Sommer 2021 soll produziert werden.

Steinbach relativiert die Zahl der Arbeitskräfte

Auf die Frage, wohin Tesla seine Gewerbesteuer zahle, sagte Steinbach, dass er "keinen Hinweis" habe, dass diese nicht in Grünheides Gemeindekasse fließen würde. Auf die geäußerte Sorge von Bürgern, dass Grünheide seinen Charakter als Ort im Grünen verlieren könnte, entgegnete Bürgermeister Arne Christiani: "Wir werden die Struktur unserer sechs Ortsteile nicht kaputt machen." Man sei dabei, die bestehenden Flächennutzungspläne zu überarbeiten. Nebenbei erwähnte Christiani, dass ein Bauunternehmer aus Süddeutschland angebotenhabe, in Grünheide ein 22-stöckiges Haus zu errichten. "So etwas wird es bei uns nicht geben." Steinbach relativierte die herumgeisternde Zahl von 10.000 Arbeitskräften: "Das trifft bei der maximalen Ausbaustufe zu." In der ersten Stufe liege die Zahl bei etwa einem Drittel, also 3000 bis 4000 Arbeitskräfte. Für diese Ausbaustufe reiche auch die jetzige Stromleistung von 110 KW, ein Kraftwerk sei nicht nötig, sagte er auf eine entsprechende Frage. Auf die immer wieder geäußerte Forderung, dass Planungen, Genehmigungen und auch der Ausbau der Autobahn schneller vorangehen müssten, verwies der Minister auf die nötige professionelle Arbeit von Kreis und Kommune, sagte aber auch: "Wir können uns gar nicht leisten, euch im Stich zu lassen." Sobald das neue Kabinett stehe, werde eine Arbeitsgruppe gegründet. Dabei säßen auch die betreffenden Kommunen mit am Tisch.

Ex-Amtsdirektor Heinz Friedrich erinnerte daran, mit dem Amtsausschuss 2001 den B-Plan für die BMW-Ansiedlung auf den Weg gebracht zu haben. "Wenn wir das damals nicht gemacht hätten, würden wir heute nicht hier sitzen. Dazu beglückwünsche ich Sie." Damals hätte Grünheide nicht die Unterstützung vom Land gehabt, wie sie heute versprochen worden sei. "Deshalb sind wir bei BMW durchgefallen", so Friedrich. "Aber jetzt bin ich guter Hoffnung." Der in Grünheide wohnende Landtagsabgeordneter Dierk Homeyer (CDU) wurde deutlich: "Es muss Dampf gemacht werden, sonst blamieren wir uns bis auf die Knochen."