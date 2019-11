Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Mit hohen Gewinnen sind am Donnerstag zwei Senioren in Oranienburg gelockt worden. Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag mitteilte, erhielt eine 76-Jährige am Vormittag einen Anruf, sie hätte 100 000 Euro gewonnen.

Damit ihr der Gewinn ausgezahlt werden könnte, solle sie Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro erwerben. Die Dame ließ sich jedoch nicht auf den Handel ein und informierte die Polizei.

Am frühen Nachmittag erhielt ein 83-Jähriger einen Anruf. Angeblich sollte er 48 000 Euro gewonnen haben. Es kündigten sich drei Männer an, die das Geld vorbeibringen wollten. Der alte Herr beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.