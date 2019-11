Borkheide. Indische Musik kann auf eine Geschichte zurück blicken die bis ins 6. Jahrhundert reicht.

Die Sitar, gespielt von Sebastian Dreyer, ist das bekannteste und am weitesten verbreitete Instrument der klassischen nordindischen Musik und ist im Vergleich mit westlichen Zupfinstrumenten relativ schwierig zu spielen. Die Tabla, gespielt von Ashis Paul besteht aus zwei kleinen mit Fell bezogenen Trommeln die mit den Fingern beider Hände gespielt werden.

Die märchenhaften Erzählungen aus Indien von Silvia Ladewig alias "Der Silberne Zweig", geben dem Konzert ein zusätzliches Indien-Feeling. Sie ist seit über vierzehn Jahren als Erzählerin für älteres und junges Publikum unterwegs und begeistert selbiges stets mit ihrer lebendigen, ausdrucksstarken und packenden, jedoch immer feinfühligen Art des Erzählens.

Auch bei seiner letzten Veranstaltung in diesem 21. Jahr wird das Programm von "Der besondere Abend", wie so oft, nicht ausschließlich den Konsumgeschmack des Mainstreams bedienen, sondern Menschen in Borkheide und im Fläming anzusprechen, die neugierig sind und Freude daran haben etwas nicht ganz so Alltägliches zu erleben.

Zu erleben am kommenden Sonntag, 17. November, um 17.00 Uhr in der Mensa der "Hans-Grade-Schule", Georg – Rothgießer – Straße 1. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.