Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann will nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren. "Es ehrt mich, dass mir der Posten zugetraut wurde", sagte Lüttmann, der nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Fraktionschefs Mike Bischof als Nachfolger gehandelt wurde, am Freitag. Bischof kandidiert aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder. Jetzt gilt SPD-Generalsekretär Erik Stohn als einziger Kandidat für den Fraktionsvorsitz im Landtag.

Lüttmann sagte, er wolle sich wieder mehr auf inhaltliche Arbeit im Parlament konzentrieren. Das sei in den vergangenen dreieinhalb Jahren als parlamentarischer Geschäftsführer kaum möglich gewesen. In dieser Funktion werden Sitzungen vorbereitet und die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition koordiniert. Das dürfte in der künftigen Dreier-Koalition mit CDU und Grünen noch aufwändiger werden als im bisherigen Zweier-Bündnis mit der Linken. Es ist zu erwarten, dass der künftige Fraktionsvorsitzende auch den parlamentarischen Geschäftsführer vorschlägt.

Lüttmann, der den Wahlkreis Oranienburg, Leegebruch, Liebenwalde direkt gewann, sagte, er wolle künftig wieder mehr Präsenz vor Ort zeigen und sich stärker der Stadtverordnetenversammlung widmen. Allerdings könnte er innerhalb der Fraktion noch einen neuen Posten oder einen Ausschussvorsitz übernehmen. Über die Aufgabenverteilung entscheidet in der kommenden Woche die Fraktion während einer Klausurtagung.

Oranienburg ist mit Lüttmann, dem Lehnitzer Grünen-Abgeordneten Heiner Klemp und Nicole Walter-Mundt (CDU), die sehr wahrscheinlich ins Parlament nachrückt, mit einer eigenen kleinen Kenia-Koalition in Potsdam vertreten. Das seien gute Voraussetzungen für die Stadt, um zusätzliche Mittel zum Bau von Schulen und Kitas herauszuholen. Das gelte aber auch für den Ausbau des Straßen- und Schienenverkehrs und den notwendigen Bau einer Bahnunterführung in Borgsdorf, die den Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn ermöglichen würde.