"Als er aus der Haft entlassen wurde, habe ich gehofft, dass er wieder glücklich wird - und das ist er heute. Dass er nach 40 Jahren Wirken im Verein nicht so einfach komplett loslassen kann, wissen wir alle. Unglaublich, welches Lebenswerk er hinterlässt. Dass jemand einen Verein so erfolgreich so lange prägt, wird es nicht mehr geben." Dieter Hoeneß, Bruder und ehemaliger Nationalspieler. © Foto: Matthias Balk/dpa

"Wir hatten unsere Auseinandersetzungen, aber ich möchte Ihnen zu Ihrem Abschied auch sagen, dass Sie eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des FC Bayern sind, und für Ihre Lebensleistung schätze ich Sie sehr. Sie haben Ihren FC Bayern zu diesem großen und strukturierten Verein gemacht, der er heute ist. Chapeau!!!" Louis van Gaal, ehemaliger Bayern-Trainer. © Foto: Andy Rain/EPA/dpa

"Für die Medien waren unsere Auseinandersetzungen ein gefundenes Fressen: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich wurde oft gefragt, ob das Show war, fürs Geschäft – oder ob wir uns tatsächlich nicht gemocht haben. Ich antwortete immer: Wir haben uns nicht gemocht. Vor einigen Jahren aber hast Du den ersten Schritt gemacht. Ich habe längst einen Uli Hoeneß kennengelernt, dem ich nie permanent widersprechen würde. Du bist ein unglaublich sozialer Mensch, der karitativ ungeheuer viel macht, ohne darüber zu reden. Du kämpfst wie ein Löwe, wenn die Deinen angegriffen werden, das spricht für Dich." Willi Lemke, ehemaliger Manager Werder Bremen und Hoeneß-Rivale. © Foto: Christian Charisius/dpa

"Eine Zeitstrecke von 40 Jahren als Manager bzw. Präsident des FC Bayern München so zu prägen, wie Sie es getan haben, ist absolut außergewöhnlich!" Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer Borussia Dortmund. © Foto: Henning Kaiser/dpa

"Du bist nicht als Sieger oder als Attackierer auf die Welt gekommen, doch Dein Gerechtigkeitsgefühl, Deine Fürsorge und Dein Wille haben Dich zum Lokomotivführer des Fußballs auf und außerhalb des Spielfeldes geformt. In Bezug auf Uli Hoeneß gab es immer nur eine Möglichkeit: Entweder man mag Dich oder man mag Dich nicht! Meine Wertschätzung sowie die von vielen anderen Menschen ist Dir gewiss. Du warst nie artig, aber stets einzigartig. Erhalte Dir diese Gabe und bewahre Dir dabei das notwendige Quäntchen Humor." Christoph Daum, ehemaliger Bundesliga-Trainer und Hoeneß-Rivale. © Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

"Was er geschaffen hat, ist ein Märchen. Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Uli war als Manager oder Präsident immer omnipräsent. Er hat in Deutschland im Fußball-Bereich die Richtung angegeben. Er war immer ein Vorreiter für ganz viele Vereinslenker. Ich glaube, dass man jetzt noch gar nicht richtig abschätzen kann, was dem deutschen Fußball ohne ihn alles fehlen wird. Wenn er Ratschläge braucht, wie man als Rentner sein Leben gestaltet, könnte ich ihm gerne welche geben." Ottmar Hitzfeld, ehemaliger Bayern-Trainer. © Foto: Tobias Hase/dpa

"Uli Hoeneß war immer ein Bauchmensch, der jetzt das Gefühl hat, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um loszulassen. Der Verein wird sich wieder neu und anders finden müssen. Die Themen werden dabei sicher auch andere werden. Man wird anders an sie herangehen als noch mit Uli Hoeneß, der den FC Bayern wie ein Familienunternehmen geführt hat. Es wird eine große Ära zu Ende gehen, aber auch eine neue starten. Auch für mich gab es den Verein nicht ohne Uli Hoeneß. Aber alles ist zeitlich endlich. Es wird wieder etwas Neues entstehen." Philipp Lahm, ehemaliger Bayern-Kapitän, in der "Abendzeitung". © Foto: Matthias Balk/dpa

"Er war in verschiedener Hinsicht ein Pionier, der den FC Bayern weiterentwickelte und als weltweit angesehenen Verein etablierte. Es wird nicht einfach sein, in die Fußstapfen eines solch einflussreichen Präsidenten zu treten." Gianni Infantino, FIFA-Präsident. © Foto: Sebastian Gollnow/dpa

"Er hat natürlich den deutschen Fußball schon so geprägt wie kaum ein anderer. Seine Bedeutung ist riesengroß gewesen. Was er bei Bayern München bewegt hat und an Erfolgen eingeheimst hat, ist schon einmalig. Irgendwann kommt ja für jeden mal die Zeit, dass er Platz macht für neue Leute, die dann auch wieder ein bisschen andere Wege gehen und andere Ideen haben." Joachim Löw, Bundestrainer. © Foto: Marius Becker/dpa