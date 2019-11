MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Freitag gegen 3.20 Uhr hat sich der Fahrer eines Pkw Audi einer Kontrolle auf der A 12 in Höhe Anschlussstelle Fürstenwalde/Ost entzogen. An der AS Briesen stellten die Beamten den Wagen. Der Fahrer war von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte das Fahrzeug zurückgelassen. Zur Suche nach dem Flüchtigen kamen Polizeihubschrauber und Fährtenhund zum Einsatz. Schließlich wurde der 39-Jährige in einem Waldstück festgenommen. Das Auto war in Stendal als gestohlen gemeldet.