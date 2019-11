Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die von Landwirten wegen ihrer verheerenden Wirkung auf die Tierbestände gefürchtete Afrikanische Schweinepest rückt Brandenburg immer näher.

In der angrenzenden polnischen Wojewodschaft Lebuser Land ist der Virus bei einem toten Wildschwein nachgewiesen worden. Dieses war bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Nähe des Ortes Nowa Sól, etwa 70 Kilometer östlich von Cottbus, verendet. Das bestätigte am Freitag das für ganz Polen zuständige Haupt-Veterinäramt in Warschau. In der Wojewodschaft Lebuser Land wurde daraufhin ein Krisenstab gebildet, der Maßnahmen gegen eine Verbreitung der Seuche ergreifen soll.

Bisher war die für den Menschen ungefährliche, aber für Schweine extrem gefährliche Seuche vor allem in Ostpolen und in den baltischen Ländern aufgetreten.

Im Kampf gegen die drohende Afrikanische Schweinepest hatte Brandenburg schon vor einem Jahr Prämien für erlegte Wildschweine ausgelobt. In der Jagdsaison 2018/19 war daraufhin die Rekordzahl von 90.000 Wildschweinen erlegt worden.