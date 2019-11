Klaus D. Grote

Borgsdorf (MOZ) Die Borgsdorfer Kreistagsabgeordnete Julia Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) hat angekündigt, beim Parteitag im Dezember für den Landesvorsitz ihrer Partei kandidieren zu wollen. "Ich will etwas verändern in Brandenburg und bin überzeugt davon, dass wir ein gutes Team sind", schrieb sie auf Facebook. Sie wolle sich für mehr Umwelt- und Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und eine neue Form des Wirtschaftens, für Feminismus und Weltoffenheit sowie gegen Rassismus, Hass und Ausgrenzung einsetzen.

Die 25-Jährige ist seit Mai Mitglied des Kreistages und Stadtverordnete in Hohen Neuendorf. Sie hatte auch den Wahlkampf ihrer Partei vor der Kommunalwahl gemanagt. Außerdem hatte sie in dieem Jahr für den Landtag kandidiert. Dort zog neben dem Lehnitzer Heiner Klemp der Borgsdorfer Thomas von Gizycki für die Grünen ein. Der bisherige Kreistagsfraktionsvorsitzende von Gizycki hat inzwischen seinen Rückzug aus dem Kreistag angekündigt.

Die Grünen wollen mit der SPD und der CDU die erste Kenia-Koalition im Land bilden. Das Ergebnis einer Mitgliederbefragung der Grünen zum Koalitionsvertrag soll am Montag vorliegen. Julia Schmidt hatte den Koalitionsvertrag in den Wochen nach der Landtagswahl in Potsdam mit ausverhandelt.