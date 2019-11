Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Ein Lkw blieb heute auf der Leipziger Straße gegen 14.45 Uhr mit seinem mobilen Kran an der Eisenbahnbrücke hängen. Auf Höhe des Netto-Discounters konnte der Fahrer sein Fahrzeug in Richtung Autobahn zum Stehen bringen. Nach Augenzeugenberichten bildeten sich lange Staus auf dem Frankfurter "Highway", nachdem die Polizei die Fahrspuren teilweise absperrten. Experten der Deutschen Bahn schauten sich später den Schaden an der Brücke an. Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.