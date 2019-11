boh

Brandenburg Bekannt ist, dass bereits die steinzeitlichen Vorfahren die Herstellung und den Einsatz von Waffen beherrschten – und dies wohl nicht nur, um auf Tiere Jagd zu machen. In den Gesellschaften der Bronze- und Eisenzeit spielten Waffen, vor allem Schwerter, eine bedeutende Rolle. Für diese Zeit deuten archäologische Funde auf das Entstehen von Kriegereliten hin und selbst kostbare Waffenopfer sind bekannt. Auch aus dem Mittelalter und der Neuzeit sind zahlreiche Funde beredte Zeugnisse von unruhigen Zeiten und einer gewissen Tradition des Kampfes: Schwerter, Ritterrüstungen, Kanonen- und Musketenkugeln gehören zum schaurigen, aber gängigen Fundmaterial dieser Epochen. Das Archäologische Landesmuseum in Brandenburg/Havel lädt zum Thema "Keule, Schwert und Massengrab – Hinweise auf Kampf und Gewalt in vergangenen Zeiten" zu einer Sonderführung am Sonntag, 24. November ein. um 15.00 Uhr startet sie.