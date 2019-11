Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Verräter schrie so mancher im London der endenden 1970 Jahre. The Clash hatten gerade ihr drittes Album veröffentlicht und damit aller Welt gezeigt, dass Punks sich weiterentwickeln können. Für jene allerdings mochte es so aussehen, als hätten Joe Strummer und seine Mitstreiter sich von der erst wenige Jahre zuvor entstandenen Protestbewegung verabschiedet. Musikalisch, versteht sich. Denn auf der doppelten Langrille fand sich so gut wie alles, was musikalisch im Rockuniversum unterwegs war, aber so gut wie nichts mehr aus der Drei-Akkorde-Schublade.

Doch diese Erkenntnis musste man sich sprichwörtlich erhören. Denn rein äußerlich schien erstmal alles beim alten. Mit Paul Simonon auf dem Cover, der während eines Live-Gigs seinen Fender Precision Bass zertrümmerte, wähnte sich viele noch im bekannten Kosmos. Und auch der Start war verheißungsvoll. Denn mit "London Calling", dem titelgebenden Track, eröffnete ein Song den Reigen, der gesellschaftskritisch, beschwörend und apokalyptisch zugleich war. Fast schon marschartig komponiert läutete er die Ära des Post-Punk ein, war aggressiv und hypnotisch in einem. Doch das war es dann schon auch mit Punk. Fortan regierten andere Klänge. Rockabilly, Reggae, Pop, Hard Rock, Ska, Rhythm and Blues, sogar Jazz-Anleihen finden sich in den folgenden 18 Songs, die den Soundkosmos eines neuen Rock’n’Roll voll ausloteten. Inhaltlich allerdings blieben sich The Clash treu und pflegten ihre aufrührerische Attitüde.

40 Jahre ist dies nun her und längst haben Fans wie Fachleute eine feste Meinung zu "London Calling". Mittlerweile erhoben in den erlesenen Kreis der besten und bedeutendsten Rock-Alben ever, kann die Doppel-LP auch heute noch viel Freude an Rockmusik vermitteln. Kein Wunder, denn ähnlich vielfältiges muss man auch in den folgenden vier Dekaden mühsam suchen. Hier findet sich einfach die Quintessenz eines ganzes Genres und zugleich der Beweis, wie wenig anfällig dies alles für zeitliche Veränderungen ist. Ein Grund mehr für jeden, der das Werk nicht besitzt, es sich in den Schrank zu stellen. Am besten auf Vinyl, denn damit ist der geneigte Hörer dem Original am nächsten. Abseits von digitaler Perfektion vermag die jeweils 180 Gramm schwere Pressung uneingeschränkt zu überzeugen. Auch, weil das Analytische im Klang fehlt, die Bühne nicht seziert wirkt und der Sound zu einer Einheit verschmilzt. Effekte drücken dennoch durch und auch erste Annäherungen Richtung Pop werden im Bassfundament deutlich. Wie einst muss man sich das Doppelalbum erhören, nicht mehr kritisch hinterfragend, sondern mehr froh erkundend. Es kann immer noch überraschen.

The Clash: London Calling; Sony Music