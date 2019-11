Ulrike Gawande

Wildberg (MOZ) Große Freude herrschte Freitagmorgen, als die Mühlenstraße in Widlberg offiziell freigegeben wurde. Michael Mann, Bürgermeister der Gemeinde Temnitztal, erinnerte daran, dass bereits im Februar 2010 der Planungsauftrag beschlossen wurde. Mehrere Gründe führten dazu, dass erst im Mai 2019 mit den Arbeiten an der 280 Meter langen und jetzt 4,5 Meter breiten Straße begonnen wurde. Im Oktober sorgte zudem der archäologische Fund einer Mühle aus dem 13. Jahrhundert für eine weitere Verzögerung. Die endeckten Scherben aus dem Mittelalter und eine Bronzemünze kamen ins Landesarchiv, der alte Mühlstein verbleibt in der Heimatstube im Ort. Insgesamt kostete das Projekt rund 450 000 Euro.