Kremmen (MOZ) Von einer Brückenbaustelle an der A 24 bei Kremmen haben Unbekannte 50 Meter Kabel, Kranscheinwerfer und rund 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen.

Der Diebstahl wurde am Donnerstag gegen 8.15 Uhr festgestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Schaden wurde mit rund 9 000 Euro angegeben. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort.