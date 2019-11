Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf/Bergfelde (MOZ) Die L 171 in Bergfelde und Hohen Neuendorf wird am 29. November wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Nach einer reinen Bauzeit von nur neun Monaten ist es somit gelungen, die gesamte Fahrbahnlänge von 1,8 Kilometern grundhaft zu erneuern. Ab dem 21. November, so sieht es die Planung vor, kann dann, sofern es keine Nachtfröste gibt und die Tagestemperatur mindestens fünf Grad Celsius beträgt, in der Deckschicht ein besonders geräusch­mildernder Belag eingebaut werden. "Noch liegt darin ein Wetterrisiko", dämpft Stadtsprecherin Ariane Fäscher die Vorfreunde. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die letzte Schicht Asphalt erst im Frühjahr aufgebracht. Die Straße wird aber auf jeden Fall erst einmal freigegeben. "Ich freue mich, dass der Landesbetrieb unseren Wunsch nach der schnellstmöglichen Straßenöffnung mitträgt. Aus–drück­lich möchte ich mich beim Landesbetrieb und den Firmen für die gute, zügige und kooperative Zusammenarbeit bedanken. So können wir die Straße ein ganzes Jahr früher, als ursprünglich geplant, eröffnen", so Apelt.