Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Einstimmig hat der Hauptausschuss in Fürstenberg am Donnerstag dem Parlament eine Satzungsänderung beim kommunalen Eigenbetrieb Wasser-Abwasser empfohlen. Hintergrund sind Probleme des städtischen Unternehmens bei der "Entsorgung der abflusslosen Schmutzwasser-Sammelgruben" im Fürstenberger Seenland. Diese Entsorgung erledigt der Eigenbetrieb seit Anfang 2019 in Eigenregie.

Werkleiter Dr. Ralf Lunkenheimer betonte, ein Großteil der Kunden halte sich zwar an die Festlegungen der Satzung. Eine Reihe von Grundstückseigentümern gebe es aber, die lediglich sehr kleine Gruben vorhalten, so dass unzumutbar oft die Grube entleert werden muss, was die Wirtschaftlichkeit schmälert. Folgekosten müssten die anderen Kunden mittragen.

Überdies würden lediglich 40 Prozent der Grundstückseigner über den notwendigen Saugstutzen verfügen, der eine umweltgerechtes und unfallfreies Entnehmen des Schmutzwassers aus der Grube ermöglicht. Um diesen Missstand möglichst einvernehmlich abzustellen, soll ab Anfang kommenden Jahres jede einzelne Grube zur Tilgung der Fixkosten herangezogen werden und nicht wie bisher jedes einzelne Grundstück, auf dem sich wie in Feriensiedlungen oder Kleingartenanlagen durchaus mehrere Gruben befinden könnten.

Zuschläge werden nach einem speziellen Schlüssel erhoben – für das Auslegen von Saugschläuchen und das mehrmalige Anfahren einer Grube. Wobei dies lediglich einen geringen Prozentsatz aller Grubenkunden des Eigenbetriebes betrifft, rechnete Lunkenheimer vor. Vor allem gehe es darum, die Gruben-Gebühr von etwa 5,60 Euro pro Kubikmeter stabil zu halten, betonte der Werkleiter. Die Installation eines Saugstutzens sollte bis 1. September 2020 erfolgen. Nach Überzeugung des Eigenbetriebes seien die finanziellen Aufwendungen für einen Grundstückseigentümer vertretbar. Unterdessen plant das Unternehmen, einen dritten Saugwagen anzuschaffen.