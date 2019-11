Baustoff-Prüfer nahmen kürzlich Proben am Karl-Marx-Denkmal in der Karl-Marx-Straße. Die Stadt prüft eine mögliche Sanierung und bessere Einbindung in den Lennépark. © Foto: Heinz Köhler

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Es ist ein Relikt aus sozialistischen Zeiten, das die Wende überdauert hat: das Karl-Marx-Denkmal am nördlichen Lennépark. Stoisch blickt der in Bronze gegossene Gesellschaftstheoretiker seit 51 Jahren in Richtung jener Verkehrsachse, die ebenfalls seinen Namen trägt. Schräg hinter ihm erstreckt sich eine etwa 9 Meter hohe Säule in den Himmel, darauf der Schriftzug mit dem abgewandelten Marx-Zitat: "Die Theorie wurde zur materiellen Gewalt". Doch dem Material setzen hier seit einigen Jahren vor allem Naturgewalten zu. Regen, Schnee und Sturm haben Spuren am Marx-Monument hinterlassen.

"Der Bereich der Terrasse, die aus Ortbeton gefertigte Stele, das Postament mit Bronzebüste sowie die umfassenden Einfriedungsmauern weisen starke Alterungserscheinungen auf, welche substanziell erfasst und untersucht werden müssen", informiert die Stadtverwaltung. Im Auftrag der Stadt hat sich deshalb ein Baustoff-Prüflabor der Sache angenommen. "Um die Stahlkorrosion und den Zustand des augenscheinlich teilweise mürben Betons beurteilen zu können, werden derzeit Probebohrungen zum Zwecke einer Laboruntersuchung entnommen", heißt es. Die Analyse ist Grundlage für eine mögliche Restaurierung des Denkmals. Auch gehe es um einer "weitere angemessene Integration in die Parkanlage".

Der hinter Marx befindliche Lennépark wird seit vielen Jahren schrittweise gartendenkmalpflegerisch saniert und weitgehend in seinen Ursprungszustand von etwa 1840 zurückversetzt. Gegenwärtig wird unter Leitung des Gartenarchitekten Jürgen Kleeberg im Nordteil des Bürgerparks gearbeitet, an den auch das Marx-Denkmal grenzt. Ende 2018 war dabei mit der Wiederherstellung der sogenannten Grotte begonnen worden.

Neues Tragwerk aus Beton

Bereits 1850 gab es an dieser Stelle ein altes Brückenbauwerk, das um 1880 noch einmal umgestaltet wurde. In den 1960- und 1970er Jahren wurde die Grotte zerstört, mit Beton zugeschüttet und verkleidet. Seitdem lagen die Überreste im Dornröschenschlaf unter Frankfurter Erde. Bis große Teile im April 2018 wieder freigelegt werden konnten. Die eigentlichen Bauarbeiten unter Federführung der Abteilung Grünanlagen der Stadt und durch die Spesa GmbH begannen im Frühjahr 2019. Dabei trat weitere historische Bausubstanz zu Tage. "So war beispielsweise der Fließboden im Bereich der Brücke noch nahezu vollständig mit Klinkern ausgelegt", berichtet Stadtsprecher Uwe Meier. Auch Teile alter Flügelmauern wurden geborgen. Die Funde ermöglichten eine Restaurierung nah am Original.

Weil das historische Bauwerk keine heutigen Verkehrslasten mehr tragen hätte können, brauchte es über der alten Brücke ein neues Tragwerk aus Beton – es wird später an keiner Stelle mehr sichtbar sein. Das Bauwerk ist inzwischen fertiggestellt. Es lässt mit den seitlichen Ansichtsflächen aus Naturstein das historische Erscheinungsbild wieder aufleben. Im nächsten Bauabschnitt, der noch 2019 beauftragt werden soll, erfolgen dann sowohl die funktionelle und gestalterische Wiedereinbindung der Grotte in den Park als auch die Arbeiten bis hinauf zur Karl-Marx-Straße – einschließlich des Marx-Monumentes.