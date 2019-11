Frankfurt (Oder) (MOZ) Reihenweise purzeln die Millionen. Dass sich die Kosten für das geplante Museum der Moderne in Berlin noch in der Planungsphase von 200 auf nun 364 Millionen Euro fast verdoppelt haben, ist kaum geschluckt, da schockt München mit einem neuen Rekord: 745 Millionen Euro soll die Sanierung des Deutschen Museums auf der Isarinsel nun kosten – bislang ging man von 445 Millionen Euro aus. Der Haushaltsausschuss bewilligte für beide Bauvorhaben Gelder. Ebenso für das Humboldt-Forum, das sich mit Mehrkosten von 49,2 Millionen Euro fast bescheiden ausnimmt.

Da kommen einem die Debatten um die Hamburger Elbphilharmonie, die am Ende bei rund 800 Millionen Euro landete, fast harmlos vor. Handelt es sich doch immerhin um ein spektakuläres Bauwerk, das seitdem Besuchermengen nach Hamburg zieht und zum neuen Wahrzeichen der Stadt avanciert ist. Ob solches auch dem als "Kulturscheune" geschmähten Entwurf des Schweizer Architektenduos Herzog und de Meuron für das Berliner Museum gelingen wird, darf bezweifelt werden. Wäre ja schön, wenn überhaupt mal Besuchermassen kämen, um die Exponate der Staatlichen Museen am Kulturforum zu sehen. Bislang herrscht selbst in der Gemäldegalerie oft gähnende Leere.

Alles gut also, Hauptsache, am Ende stimmt die Optik und die Besuchermassen strömen? Auch in Stuttgart legte man in der vergangenen Woche die Karten auf den Tisch und bekannte, dass die Sanierung der Staatsoper voraussichtlich mehr als eine Milliarde Euro kosten würde. Das ist Rekord. Das Besondere allerdings: Die Stuttgarter wollten ehrlich rechnen und haben daher eine Art Risikopuffer für die zu erwartende Baupreissteigerung eingerechnet, sodass man 2029 nicht mit bösen Überraschungen dasteht. Waren gesteigerte Material-, Bau- und Verfahrenskosten doch regelmäßig der Grund für aus dem Ruder laufende Baukosten, vom BER bis zum Humboldt-Forum.

So geht es, neben Millionen von Steuergeldern, hier um die Glaubwürdigkeit einer Politik, die wider besseren Wissens zu früh mit zu niedrig angesetzten Kosten hantiert, um aufwendige Projekte nicht sofort zu begraben. Das zumindest ist der Vorwurf der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch (Die Linke). Sie sagte im rbb: "Es werden Summen genannt, von denen augenscheinlich viele von vornherein wussten, dass sie überhaupt nicht haltbar sind." Ehrliche Zahlen – damit wäre am Ende mehr gewonnen als mit immer neuen Nachforderungen. Auch Vertrauen ist Kultur. In Berlin geht sie verloren.