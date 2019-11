Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wenn am 29. November wieder weltweit für den Klimaschutz demonstriert wird, dann sollen in Oberhavels Schulen Prüfungen vermieden werden. Das fordern die Parents for Future in Oberhavel, die damit den Klimaprotest ihrer Kinder unterstützen wollen. Sie regen an, dass Schulen den Demo-Tag als Sonderprojekttag oder für einen Schulausflug zur Teilnahme nutzen. Außerdem werben sie dafür, den Klimaschutz im Unterricht zu thematisieren. Die Unterzeichner eines Offenen Briefs, der an die Schulen im Landkreis ging, unterstreichen außerdem die Dringlichkeit zu handeln und verweisen auf die drohenden dramatischen Folgen des Klimawandels.

Bei vergangenen Protesten hatte es Streit gegeben, weil Schüler wegen der Teilnahme an Klimaprotesten in Oranienburg Prüfungen fernblieben und mit der Note 6 benotet wurden.