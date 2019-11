Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Einladungen zum Pre-Opening sind verschickt, der Öffnungstermin des neuen Rewe-Marktes an der Grünstraße offiziell bestätigt. Am Mittwoch, 27. November, um 16 Uhr sollen die ersten Kunden im neuen Supermarkt im Norden Zehdenicks begrüßt werden. Zurzeit herrscht aber noch großes Gewusel auf der Baustelle. Handwerker verschiedener Gewerke geben sich von morgens bis abends die Klinke in die Hand. Dreieinhalb Jahre nach der Schließung des Kaiser’s-Marktes wird die von vielen Zehdenickern beklagte Versorgungslücke am Wohnpark Nord wieder geschlossen. Zum neuen Markt zählt auch ein Paketshop von DHL, trotz der direkten Nachbarschaft zur Postfiliale.