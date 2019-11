Matthias Haack

Neuruppin (moz) Bislang sind bereits 321 Meldungen eingetroffen, obwohl das Zeitfenster am kommenden Dienstag erst schließen wird. Nicht nur Starter aus 14 Bundesländer präsentieren sich auf dem Parkett. Auch Österreicher, Tschechen und Dänemarker sind dabei. Allein für den Bundesmannschaftspokal sind neun Mannschaften dabei, darunter ein amtierender Weltmeister und zwei Vize-Weltmeister, acht Paare aus den Top-30 der deutschen Rangliste Senioren 2 und sechs aus der Top 20 der Weltranglisten für Senioren II sowie III, informierte Helmut Lindmair. Am Sonnabend und Sonntag kosten die Tagesveranstaltungen 7,50 Euro. Zur inoffiziellen Deutschen Meisterschaft für Mannschaften am Abend des 23. Novembers sind 12,50 Euro zu entrichten. Anmeldungen sind erwünscht. Helmut Lindmair nimmt diese telefonisch unter 0160 96729688 entgegen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt in die Sporthalle der Karl-Liebknecht-Schule.red