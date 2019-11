Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Skipping Hearts" – springende Herzen – ist ein Projekt der Deutschen Herzstiftung. Daran beteiligt sich jetzt die Käthe Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde. Die Viertklässler sind am Donnerstag mit den unterschiedlichen Sprungtechniken vertraut gemacht worden. "Das Projekt fördert die Bewegung", sagte Jenny Sonnwald, aus Gusow, Koordinatorin von "Skipping Hearts" im Land Brandenburg. Sie brachte der Schule einen Klassensatz Sprungseile mit. Die sind nicht mehr aus Hanf oder Stoff, sondern aus grünem Kunststoff.

"Das macht viel mehr Spaß, weil sie leichter sind", erklärte die Koordinatorin, die mit ihrem Team von schule zu Schule zieht. Dies gilt jedoch nur für Schulen, die sich beworben haben. Die Kollwitz-Grundschule fing damit 2016 an, bekam aber jetzt erst den Zuschlag. Grund sei, dass das Projekt , das es seit 2006 gibt, von Bundesland zu Bundesland eingeführt worden sei. Zuletzt waren die Länder Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern an der Reihe. Die Schule hat auch Unterrichtsmaterial bekommen, so dass bald alle Klassen Seil springen können.