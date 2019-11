Karsten Mechler

Fürstenwalde Trotz zweier Heimspiele in der 1. Landesklasse Ost Staffel 2 blieben Punkte für die BSG Pneumant Fürstenwalde III aus. Das Team von Kapitän Andreas Hoffmann unterlag dem TTV Eisenhüttenstadt 5:8 und Blau-Weiss Eggersdorf 2:8 Niederlage. Mit 4:12 Punkten rangiert das Team auf Tabellenplatz 8, aber die Luft nach unten wird immer dünner.

Gegen die Eisenhüttenstädter ging es mit einem Remis in die Einzelspiele, da Fabian Uecker/Karsten Mechler beim 3:1 über David Schulz/Marcel Hass überzeugten und die Schlappe von Hardy Krüger/Miles Lorenz gegen Marco Zemke/Ralf Perlwitz ausglichen. Mechler unterlag dann gegen Hass in knappen Sätzen mit 0:3 aber Uecker hielt Schulz beim 11:1, 11:8, 11:9 auf Distanz. Im unteren Paarkreuz kämpfte Krüger in einem Geduldsspiel Perlwitz mit 3:1 nieder. Auch Lorenz überzeugte gegen Zemke beim 3:0 (9, 8, 8).

Der 4:2-Vorsprung hielt aber nicht lange, denn Mechler stand gegen Schulz auf verlorenem Posten(-10, -7, -7). Uecker lieferte gegen Hass dann eine starke Partie und ließ sich auch durch einen 1:2-Satzrückstand nicht aus der Ruhe bringen. Doch dann war das Pulver der Gastgeber verschossen. Krüger unterlag Zemke unglücklich (-6, -10, -11). Lorenz gelang gegen das variable Spiel von Perlwitz nur ein Satzgewinn. Krüger gegen Schulz und Mechler gegen Zemke waren beide beim 0:3 ohne Chance. Uecker rettete sich gegen Perlwitz zwar in den Entscheidungssatz, unterlag aber 5:11.

Doppel teilen Punkte

Gegen die Eggersdorfer am Tag darauf wurden ebenfalls die Doppel geteilt, weil Fabian Uecker/Karsten Mechler beim 3:0 gegen Mario Ulbrich/Florian Wolschke das Geschehen voll im Griff hatten und so die Niederlage von Andreas Hoffmann/Fabian Schneider gegen die Brüder Reinstein (1:3) ausglichen. Mechler holte sich dann gegen Peter Reinstein den ersten Satz, verlor aber zunehmend den Faden und unterlag mit 1:3. Uecker lieferte Uwe Reinstein einen harten Kampf – alle Sätze endeten bei der 1:3-Niederlage mit 11:9.

Schneider glich gegen Wolschke zwar zum 1:1 aus, aber gegen das druckvolle Spiel seines Gegners fand er, bedingt durch viele eigene Fehler, kein Mittel. Hoffmann gewann gegen Ulbrich den ersten Satz mit 22:20, konnte aber auch die Partie nicht für sich entscheiden (-7, -8, -9). Somit waren beim 1:5 schon die Weichen gestellt. Mechler fand gegen Uwe Reinstein kein Mittel, aber dafür lieferte Uecker gegen Peter Reinstein eine klasse Partie ab. Am Ende gewann er mit einem Kantenball 11:9, 11:9, 10:12, 11:9 und sorgte so für den zweiten Punkt der Gastgeber. Dabei blieb es auch, denn Schneider war gegen Ulbrich chancenlos(-8, -6, -2), Hoffmann gelang gegen Wolschke nur ein Satzgewinn.