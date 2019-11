Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Zwei gute Gründe hatte beim jüngsten Heimspiel des Frankfurter Handball-Clubs die etwas längere Halbzeitpause als üblich. Zum einen übergab Gil Pönitzsch, Direktor der Direktion Privat- und Gewerbekunden bei der Sparkasse Oder-Spree, an den FHC-Präsidenten Wolfgang Pohl auch für die laufende Saison eine gemeinsame Vereinbarung zur Förderung des Vereins. Die Sparkasse gehört seit der Saison 2005/2006 zu den konstanten Förderern des Vereins.

Im Rahmen der Übergabe brachte Pönitzsch zum Ausdruck, dass das im Durchschnitt 22 Jahre junge Team um Trainer Dietmar Schmidt zwar nicht alle Spiele in der laufenden Saison gewinnen konnte, aber genügend Potenzial besitze, um erfolgreich zu sein. "Wenn Ehrgeiz und Spielfreude zusammenkommen, bin ich sicher, dass das Team an die Erfolge vergangener Zeiten anknüpfen kann", so Pönitzsch.

Ziel ist die U-17-EM im Jahr 2021

Dass der Handball-Club starken Nachwuchs ausbildet, spiegelte eine Ehrung wider. Denn Lieselotte Heinrich, Sophie Pickrodt und Maxie Fuhrmann wurden nach einem Positionslehrgang in Kienbaum und einem Drei-Länder-Turnier in Zakopane (Polen) in die U-15-Nationalmannschaft des DHB berufen. "Wir sind vor Freude komplett ausgerastet und haben Respekt vor der Aufgabe. Wir fühlen uns sehr geehrt, für Deutschland spielen zu dürfen", sprach Lieselotte für das Trio. Nach dem Turnier in Zakopane im Oktober stehen in einigen Monaten die nächsten Länderturniere an. "Unser großes Ziel ist es, in zwei Jahren bei der U-17-EM dabei zu sein", blickt Lieselotte nach vorn. Ihre Vereins- und Sportschulkameradin Maxie war beim Länderturnier nach dem Spiel gegen Gastgeber Polen II als beste Spielerin ausgezeichnet worden. Deutschland hatte diese und die weiteren Partien gegen Weißrussland und Polen I gewonnen.