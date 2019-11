Jörg Richter

Frankfurt Die Regionalliga-Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt treten am Sonnabend ab 18.30 Uhr vor heimischer Kulisse im Sportzentrum gegen den Tabellen-Vorletzten SV Luftfahrt Berlin an. Nach der knappen 16:18-Niederlage aus der Vorwoche bei der WKG Pausa/Plauen ist dies sicherlich ein Duell, bei dem sich die Oderstädter neues Selbstbewusstein für die restlichen Kämpfe holen können.

"Wir waren so dicht dran am Sieg gegen den Erstliga-Absteiger, doch dann kam die Niederlage von Andrzej Grzelak, der beim Kampf gegen seinen polnischen Landsmann Mateusz Kampik neben den Ringerschuhen stand", ärgert sich KG-Trainer Heiko Riedel auch eine Woche später noch über die vergebene Chance, den dritten Tabellenplatz zu festigen.

Im Hinkampf siegte die KG 24:8

"Doch so haben wir nun die WKG Pausa/Plauen als Verfolger erst recht im Nacken", sollte die Niederlage die Kamfgemeinschaft aus Sicht von Riedel erst recht motivieren. Ein Sieg gegen die Berliner, die vor einigen Jahren noch in der 1. Bundesliga kämpften, muss also her, wobei die Oderstädter schon in der Hinrunde an der Spree beim 24:8-Auswärtserfolg nichts anbrennen ließen. Dabei hofft das gesamte Team, dass bislang eine insgesamt sehr starke Saison absolvierte, erneut auf den Rückhalt der vielen neu gewonnenen Ringkampf-Fans aus der Region.