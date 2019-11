Udo Plate

Briesen (MOZ) Authentisch ist das Attribut für die beiden Klubs, die in der fast herausragenden Begegnung des Ostbrandenburgpokal-Achtelfinals am Sonnabend aufeinandertreffen. Der Pokalverteidiger Blau-Weiß Briesen II erwartet ab 13 Uhr den Favoritenschreck des laufenden Wettbewerbs – den FC Herrensee/­Strausberg. Während der Pokalsieger munter durch die Saison schwebt und neben dem unbeschwerten Erreichen des Achtelfinals auch in der Meisterschaftsrunde der Kreisliga Mitte das Gesamtklassement mit deutlichem Vorsprung anführt, feierte der FC Herrensee in erster Linie im Pokalgeschehen begeisternde Resultate. Mit dem Kreisoberligisten FV Erkner II sowie den beiden Landesklasse-Vertretern Preußen Bad Saarow und SV Müllrose kegelte der Tabellenzweite der Kreisliga Nord drei höherklassige Teams aus dem Wettbewerb.

Brisanz in allen Partien

Kaum minder brisant versprechen indes die sechs weiteren Samstagsspiele zu werden. So muss der Ostbrandenburgmeister SG Müncheberg beim durchaus ambitionierten Außenseiter und Kreisligavertreter Germania Schöneiche II bereits ab 11.30 Uhr ran. Zeitgleich genießt im Kreisoberligaduell Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf II gegen die Gäste der BSG Pneumant Fürstenwalde Heimrecht.

Ab 13 Uhr wird indes Kreis­oberliga-Spitzenreiter Victoria Seelow II beim Sechstplatzierten der Kreisliga Mitte, der SG Borussia Fürstenwalde, antreten. SG Müncheberg II empfängt die Landesklasse-Elf der SG Bruchmühle (13 Uhr) und hegt nach drei Siegen durchaus weitere Pokalgelüste. Gleiches gilt für die TSG Fredersdorf-Vogelsdorf, die daheim auf die Brandenburgliga-Reserve des 1. FC Frankfurt (13 Uhr) trifft. Last but not least spielt der Kreisligist Germania Lietzen ab 13 Uhr auf eigenem Platz gegen die Kreis­oberligamannschaft FC Eisenhüttenstadt II.