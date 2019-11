Peter Platzek

Ortsmarke Durch teilweise neue Strukturen im Oderstadt-Tischtennissport gab es bei der 15. Auflage des SSV-Traditionsturniers doch so einige Premieren: Etliche neue Gesichter wurden bei diesem Championat an den Platten begrüßt, die teilweise dann auch gleich das Niveau an der Spitze mitbestimmten. Da einige der "Neuen" sogar ihre Punktspiele in der 1. Landesklasse bestreiten, war natürlich qualitativ für frischen Wind gesorgt. Insgesamt fanden sich 18 Sportfreunde zum Turnier ein, die gemäß des bewährten Mottos "Setzen und Losen" zu möglichst gleichstarken Dreier-Teams formiert wurden.

Etliche sehenswerte Duelle

In zwei Gruppen wetteiferten die Mannschaften mit jeweils zwei Gewinnsätzen um die finalen Plätze 1 bis 4 sowie die beiden "Trostplätze". Es gab reichlich spannende Auseinandersetzungen mit teilweise überraschenden Spielausgängen – so gewann Angelika Wolfram aus dem später siegreichen Trio mit 2:0 Sätzen gegen Karl Schwarz und 2:1 gegen Wolfgang Remer. Auch die Erfolge des PCK-Neuzugangs Timo Wilhelm gegen Marcus Imoudu, Werner Sielaff, Karin Schoft und Torsten Hainke gehören in diese Kategorie. Sehenswert waren freilich die Partien von Landesklassespielern gegeneinander (beispielsweise Jörg Woite gegen Volker Klemm 11:2, 7:11, 7:11). Klemm aber unterlag gegen Tony Stolzenburg mit 5:11/6:11.

Am Ende hatte das Trio Volker Klemm/Angelika Wolfram/Torsten Hainke die Nase vorn vor Timo Wilhelm/Gerhard Müller/Karl Schwarz sowie Tony Stolzenbuurg/Marcus Imoudu/Wolfgang Remer. Geschmackvoll gestaltete Pokale und Urkunden für die Platzierten wurden bei der Siegerehrung überreicht. Auch wegen der kleinen Pausenversorgung durch die stets umsichtige Christine Hardtke war es wieder ein schönes Turnier.