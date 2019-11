Roland Hanke

Schöneiche/Fürstenwalde (MOZ) Die Pokal-Wochenenden werden von jenen Mannschaft, die nicht mehr im Wettbewerb vertreten, oft für Nachhol- oder vorgezogene Spiele genutzt. So auch diesmal unter anderem in der Landesliga Süd, in der am Sonnabend vier Partien vom 15. Spieltag im Dezember ausgetragen werden.

Beteiligt daran sind drei Mannschaften der Region, wobei sich zwei davon im Derby gegenüberstehen. So erwartet Germania Schöneiche ab 14 Uhr den FV Blau-Weiß Briesen. Das Pflichtspiel-Duell der jüngeren Vergangenheit steht ausgeglichen mit je zwei Siegen und einem Unentschieden. Vorige Saison gewann Blau-Weiß 1:0 in Schöneiche. und 5:0 im Heimspiel.

Bereits um 13 Uhr beginnt am Sonnabend das Heimspiel des FSV Union Fürstenwalde II gegen den TSV Schlieben. In den beiden bisherigen Begegnungen gab es für beide Teams je einen Sieg auf Gegners Platz.