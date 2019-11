Im Schwedter Stadtpark: Fröhlich recken Kinder Märchenbilder in die Höhe. Die Gruppe 6 der Kita Uckis Spatzenhaus hatte das Vorlesen mit einer Schatzsuche verbunden. Katrin Fiebig (rechts) hatte Freude am Vorlesen und strahlte. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Bücher lesen ist vonnöten, soll euch nicht die Dummheit töten." So heißt es in einem Gedicht von Günter Kunert. In Schwedt, Gartz, Casekow und Tantow haben sich viele Vorleser dieser lustigen Weisheit angeschlossen. Voller Leidenschaft stellten sie auf dem bundesweiten Vorlesetag Bücher vor, die ihnen ans Herz gewachsen sind. Darunter war Nachdenkliches, Humorvolles und Lehrreiches.

Allein in Schwedt hatten sich mehr als 100 Vorleser zum Mitmachen gemeldet. Der Schwedter Polizist Jürgen Küchler zum Beispiel las in der EJF-Kita "Weg ins Leben". Ernest Hobohm ist Schulleiter der Grundschule Am Waldrand. Dort hat die Schwedter Vorleseinitiative vor Jahren ihren Anfang genommen. Hobohm selbst hat diesmal vor seinen Schülern aus Hemingways Novelle "Der alte Mann und das Meer" vorgelesen. Er war stolz, dass Kinder aus einer 6. Klasse seiner Schule ein Erzählstück speziell zum Vorlesetag geschrieben hatten. Sie haben es im DRK-Seniorenheim vorgetragen.

Kinder mögen es kuschelig

Fragt man Kinder selbst, so haben viele längst ihre Liebe zum Buch entdeckt. Das hat viele Gründe. Dass ihnen jemand vorliest, ist einer davon. Luca Mandt ist Schüler einer 5. Klasse in Casekow und erzählt: "Früher hat mir meine Mama oft Märchen vorgelesen. Jetzt lese ich gerne Comics. Am liebsten mag ich aus der Reihe ,Gregs Tagebuch’ den Teil ,Von Idioten umzingelt’. Echt witzig." Während es im Aufruf zum bundesweiten Vorlesetag heißt "Jeder Ort ein Leseort!", mögen es Kinder gerne kuschelig, wenn sie sich mit einem Buch zurückziehen. Celina Schönfeld und Emma Schablack sind Klassenkameradinnen und lesen am liebsten im Bett. Auch das Sofa und die Toilette kommen infrage. Und Finn Frank erzählt: "Ich lese hinter meiner Trommel, die ist schön groß und keiner kann mich sehen. Ich spiele nämlich in der Schalmeienkapelle Zum Fuchsgrund aus Hohenselchow mit."

Vom Vorlese-Virus infiziert sind auch Schwedter Gauß-Gymnasiasten. Sie haben ihre Bücher an verschiedenen Orten vorgestellt, darunter in der Ehm-Welk-Buchhandlung, in der Förderschule Im Odertal und in der Astrid-Lindgren-Grundschule. "Wir lesen selber gerne. Die Freude daran wollen wir durch Vorlesen weitergeben", sind sich Helena Beckmann und Anna Köhnke einig.

Das Konzept des Tages ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest anderen vor – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten oder Bibliotheken. Auch ungewöhnliche Orte sind darunter. In Schwedt waren das die deutsche Bank, die Evangelische Kirche und die Tourist-Info.

Weil der Vorlesetag in diesem Jahr unter dem Motto "Sport und Bewegung” stand, hatten Erzieherinnen der Kita Uckis Spatzenhaus entschieden, das Vorlesen mit einer Schatzsuche zu verbinden. So zogen die Kinder über vier Stationen, an denen Katrin Fiebig etwas vorlas, in den Stadtpark. Dort wartete eine Schatzkiste mit kleinen Überraschungen auf die Mädchen und Jungen.

Besonderer Ort: der Vorlesebus

Zum wiederholten Male hat die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk ein Dankeschön-Buch herausgegeben. Es heißt "Wunderweiße Zeit" und ist ein Winter- und Weihnachtslesebuch. Damit dankte der Verein Momentum als Organisator in Schwedt allen Vorlesern.

Ein besonderer Ort für Geschichten und Balladen war am Abend der Vorlesebus der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft. Der Bus drehte seine Runde durch das abendliche Schwedt. An verschiedenen Haltestellen stiegen begeisterte Vorleser ein, unter ihnen Buchhändlerin Karla Schmook und Nationalparkchef Dirk Treichel. Kein einziger Zuhörerplatz im Bus blieb leer.