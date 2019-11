Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Wir wünschen dem Baum ein gesundes und kräftiges Wachstum", sagte Sonja Gudlowski von der Lennéparkinitiative am Freitagmorgen, nachdem René Hausdorf vom städtischen Grünflächenamt die Spenden-Plakete an den neu gepflanzten Mispelbaum im Lennépark angebracht hatte.

Der Baum wurde mit den 560 Euro Startgeldern finanziert, die die Teilnehmer des "Power-Green"-Laufs Ende Mai für die Lennéparkinitiative spendeten. Zur Anbringung der Plakette war neben Gudlowski und Hausdorf ebenfalls Thomas Koschack, Präsident des Frankfurter Rotary-Clubs, anwesend. Der Club ist neben der Bürgerinitiative Mitorganisator des Laufs. Die neu gepflanzte Mispel steht im Grünbereich am Zugang Ecke Halbe Stadt/Rosa-Luxemburg-Straße.

Der Baum sei etwas nachhaltiges für die gesamte Bürgerschaft, so Gudlowski, in der "grünen Lunge Frankfurts". Sie sehe es als Pflicht an, als Bürger den wunderschön gestalteten Park vom preußischen Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné mitzugestalten. "Auf lateinisch: Mespilus germanica", erklärte Hausdorf den Baumnamen. Allerdings komme der Baum ursprünglich aus Asien und sei dann über Griechenland und Italien "herüberschwappt". Auch Lenné habe die Vorzüge der Mispel gekannt, wie beispielsweise Marmelade.

Es ist bereits der dritte Baum, der in der Stadt durch die Spenden des "Power-Green"-Laufs gepflanzt werden konnte. Dazu kommen neue und sanierte Parkbänke.