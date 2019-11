Cornelia Link-Adam

Sachsendorf (MOZ) "Die nehmen hier seit zwei Tagen sehr viele Bäume raus. Das muss gestoppt werden", wandte sich Jürgen Werner aufgeregt am Freitagvormittag an die MOZ. Gemeint war eine Fällaktion in Sachsendorf. "Ich bin ja auch Anlieger des Parks. Aber die nehmen nicht nur Bäume raus, die krank oder trocken sind, sondern auch welche, die es nicht verdient haben", fand der Sachsendorfer. Selbst sei er dahingehend aber kein Experte, gab er zu. Auch sei ihm schon mal ein Ast bei Sturm auf den Zaun gefallen. Er hofft auf Sachverstand bei der Aktion. "Es ist ein Park." Früher hätte man Bäume mit Seilen gesichert, nicht gleich abgeholzt. Außerdem habe man direkt am Kulturhaus jüngst auch einen Baum gekappt, da stehe jetzt nur noch halbhoch der Stamm. "Die nehmen im Dorf schon genügend Bäume raus. Ich wohne gerne am Park und will, dass der auch gerne noch für die Enkel erhalten bleibt. Die Dorfbevölkerung sollte sich da viel mehr aufregen", fand Werner.

Tatsächlich kreischen die Kettensägen am Freitagvormittag im Park. In dem Areal findet man viel querstehende Bäume, die Wege sind als solches nur noch von Eingeweihten zu finden. Schon Schriftsteller Hans-Jürgen Schmelzer – der Sohn des letzten Gutsherrn kannte den Park in seiner Schönheit noch aus Kindertagen – hatte sich jüngst bei seiner Buchvorstellung von "Verwaiste Felder" in der Friedersdorfer Kirche über die Zustände im Park bitter beklagt. "Gucken Sie doch selbst, da hängen einige Bäume schon komplett rüber über die Zäune bis in die angrenzenden Gärten", sagt auch ein Bauarbeiter von Firma DMS Edwin Schälicke aus Fürstenwalde. Wenig entfernt stutzt sein Kollege Mario Kotzan in der Hebebühne in gut 26 Metern Höhe per Kettensäge die Bäume. Immer wieder fliegen Blätter und Äste runter, flimmern Späne durch die Luft, stürzen Stämme zu Boden. Man arbeite hier im Auftrag des Amtes Seelow-Land, sagen die Fachleute der Baumfäll- und Pflegearbeiten-Firma. Der Park sei Eigentum der Gemeinde, das Ganze werde im Zuge der Verkehrssicherungspflicht gemacht, damit niemand beim nächsten Sturm zu Schaden kommt. 36 Bäume (Robinie, Ulme, Eiche) nehme man raus. Die Stämme bleiben für Anwohner zurück, die Äste werden noch geschreddert. Beschwert habe sich übers Fällen bei ihnen noch keiner – "im Gegenteil, uns wurde von Anwohnern sogar schon Kaffee angeboten."

Verkehrssicherungspflicht

Dass es sich um eine Aufgabe im Zuge der Verkehrssicherungspflicht handelt, bestätigt auch Ordnungsamtsleiterin Marlies Zachert am Freitag auf Nachfrage. Beschwert habe sich Anwohner Jürgen Werner auch bei ihr. "Aber ich werde die Aktion nicht stoppen." Das habe sie ihm auch klar erklärt. Etliche Bäume im Park, hier stehen gut 800, besonders an den Grundstücken drohen beim nächsten Sturm auseinander zu brechen. Bei anderen reiche es aus, die Kronen zu stutzen. Die Notwendigkeit der Aktion zum Schutz der Bürger und Sachwerte stellten jüngst Bürgermeister, Ortsvorsteher und dem für Bäume zuständigen Amts-Mitarbeiter bei einer Begehung fest. Auch der Gemeinderat stimmte am Dienstag zu – inklusive Sonderausgabe von 15 000 Euro. "Der Park zeichnet sich seit dem Zweiten Weltkrieg durch viel Wildwuchs aus", sagt Marlies Zachert. Aber auch am Bürgerhaus ließ man Tannen beseitigen, die aufs Haus zu fallen drohten. Sie werden nachgepflanzt. "Und in den nächsten Jahren gibt es an den Bäumen noch viel zu tun."