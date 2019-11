Üben ist wichtig: Holger Witthuhn zeigt Vitus (9) beim Tag der offenen Tür in der Kreismusikschule in Bad Freienwalde, wie eine Posaune funktioniert. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde Chemielehrer Daniel Kässler füllt Gas für Feuerzeuge in Reagenzgläser. Danach hält er ein Streichholz darüber, so dass die Flamme aus dem Glas schlägt Dann schüttet er das brennende Gas auf dem Versuchstisch im Chemieraum aus. Die Sechstklässler Jakob und Albert stehen staunend daneben und sind erstaunt, als er ihnen anbietet, es ihm nachzutun. Die beiden Jungen wollen ab dem nächsten Schuljahr aufs Bertolt-Brecht-Gymnasium wechseln und hoffen, dass ihnen dies gelingt. "Die Experimente finden wir toll", urteilen die beiden Schüler.

Mit Experimenten wie diesen kann das Gymnasium in den naturwissenschaftlichen Fachräumen die künftigen Schüler begeistern. Biologielehrerin Urda Hennig kann sich auch über ausreichend Besuch nicht beklagen. Bei ihr können die Schüler unter dem Mikroskop Wasser mit Mückenlarven anschauen. Die großen Schüler haben aus Pappmaché Modelle zum Beispiel von Chloroplasmen gebaut. "Das ist einfach toll, in dieser Schule halten alle zusammen", betont Urda hennig, die vorher an einer großen Schule in Eberswalde unterrichtet hat. "Ich liebe diese Schule", schiebst sie hinterher

Experimente locken

"Diese Fachräume begeistern die jungen Schüler am meisten", sagt Johanna Müller von elften Klasse. Sie uns ihre Mitschüler vom Seminarkurs für Berufs- und Studienvorbereitung haben den Tag der offenen Tür am Freitag vorbereitet. Dies ist seit mehreren Jahren Aufgabe des Seminarkurses. "Dazu gehören Management, Werbung und die Besucher durch das Haus zu führen", sagt Silvia Czylwik. Die Lehrerin hat mit ihren Kollegen Gabriele Biesdorf und Patrick Tolxdorf die Vorbereitungsarbeit geleistet. Zudem oblag es den Schülern, das Catering zu organisieren. Sie kochten Kaffee und Würstchen, schmierten Brötchen udn backten Kuchen oder konnten ihre Mütter dazu überreden.

"Wir schauen uns hier einfach mal um", erklären die Eltern in der Regel. In der Aula erläutert Schulleiterin Kristina Doerschel, was bei einem Wechsel ins Gymnasium zu beachten ist. Die Eltern der künftigen Schüler genießen eine umfassende Beratung.

In der Kreismusikschule im Keller mischt sich zwischen gekonntes Spiel der ein oder andere Misston. Auch die Außenstelle der Kreismusikschule Märkisch-Oderland hat am Freitag zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Pforten immer offen

"Bei uns ist während des Unterrichts immer geöffnet, aber wir machen schon immer bei dieser Aktion mit", sagte Holger Witthuhn, Leiter der Außenstelle. derweil erklärt er Vitus, wie eine Posaune funktioniert. Der Neunjährige ist mit Mutter und Schwester vorbei gekommen, weil er ein Instrument erlernen möchte. Welches Instrument in die engere Wahl, steht am Freitag noch nicht fest. Er schaut sich um. Im Nachbarraum zeigt Endrik Salewski wie Ensembleunterricht funktioniert.

Wenn die Schüler ein Instrument lernen, haben sie häufig nach zwei Monaten keine Lust mehr, so Holger Witthuhn. Dann müssten die Eltern die Disziplin aufrecht halten. Denn tägliches Üben sei wichtig