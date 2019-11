Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Es gibt keine vorläufige Haushaltsführung. Es ist keine Weihnachtsbeleuchtung in Gefahr." Das stellte Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) klar, als es Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung ums Thema Nachtragshaushalt ging.

Die Kommunalaufsicht des Kreises hatte das im Juni verabschiedete Zahlenwerk beanstandet und gefordert, die entsprechende Satzung bis 15. November aufzuheben. Der Grund: Die Stadt hatte damals 612 000 Euro für den Neubau des Sanitärtrakts der BSG Pneumant vom Finanz- in den Ergebnishaushalt verschoben. Das Ziel: Den Preisanstieg für den Anbau der Fontanegrundschule finanzieren – immerhin 911 000 Euro. Das ist nicht erlaubt, stellte die Kommunalaufsicht fest.

Die Stadtverordneten beschlossen also am Donnerstag, den Nachtragshaushalt aufzuheben. Die Folge: Es gilt wieder der Ende 2018 beschlossene Doppeletat 2018/19. In der Zwischenzeit wurden allerdings Bauleistungen für die Fontanegrundschule ausgelöst.

Vorschuss für Fontaneschule

Von den 911 000 Euro ist mittlerweile der Großteil per Auftrag gebunden. Damit weitergebaut werden kann, müssen in diesem Jahr weitere Ausschreibungen folgen. Nach aktueller Prüfung seien dafür 855 900 Euro erforderlich. Da diese Summe im Doppeletat 2018/19 für das Jahr 2020 vorgesehen ist, bat Kämmerin Melanie Brückner die Abgeordneten um die Verpflichtungsermächtigung, um schon jetzt darauf zugreifen zu können. Dem wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Etat-Entwurf für 2020

Die Kämmerin präsentierte auch den Haushaltsentwurf für 2020. Insgesamt sieht der 4,8 Millionen Euro für investive Baumaßnahmen vor – in diesem Jahr sind es noch 10 Millionen. Der Entwurf wird nun in den Fachausschüssen diskutiert und im Dezember zum Beschluss vorgelegt. Die Haushaltslage sei weiter "kritisch", sagte die Kämmerin. Es müsse eine "vorbehaltlose und sachliche Diskussion über die Einstellung oder zumindest Reduzierung von Leistungen geführt werden".

Insgesamt werde die Stadt im Vergleich zum Vorjahr 855 000 Euro weniger Erträge aus laufender Verwaltung erzielen. Die Kreisumlage, die die Stadt an den Landkreis zahlen müsse, erhöhe sich um 544 700 auf 16,23 Millionen Euro. Die Umlage ist ein weiterer Streitpunkt zwischen Kreis und Stadt. Fürstenwalde hatte Widerspruch gegen den für 2019 ergangenen Bescheid eingelegt. Der Landkreis lehnte den Widerspruch ab. Ob er nun gegen den Landkreis klagen soll, wollte Rudolph im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wissen. Die Frage nach dem Ergebnis ließ das Rathaus am Freitag unbeantwortet.