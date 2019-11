Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist wie in jedem Jahr eine heikle Weihnachtsmission, auf die sich Robert Reuter von der Messe- und Veranstaltungs GmbH mit Unterstützung des THW und der Feuerwehr begibt. Heute ab 8 Uhr wird in Groß Lindow der Nadelbaum für die Oderweihnacht auf dem Marktplatz geschlagen. Stattliche 16 Meter misst die Nordmanntanne einer Familie, die sich auf einen Aufruf der MuV gemeldet hatte. Ausgewählt wurde sie aus 32 Angeboten – "so viele wie noch nie", sagt Reuter, "allerdings waren darunter auch ein paar Bäume, die als Birken hätten durchgehen können", scherzt er.

Baum auf der Bischofstraße

Nicht so das grüne Prachtexemplar aus dem südlichen Frankfurter Umland. Doch bevor die Tanne die Frankfurter erfreut, muss sie möglichst sanft von der Senk- in die Waagerechte gebracht werden. "Das ist der spannendste Moment", sagt der Veranstaltungsmanager aus Erfahrung. Anschließend geht es aufgebockt mit dem Schwerlasttransporter in Richtung Oderstadt, wo ein Kran den Baum wieder in eine aufrechte Position bringen soll. Platziert wird er mitten auf der Bischofsstraße. Dort versteckt sich seit diesem Jahr der massivste Christbaumständer der Stadt, eine als Gully getarnte Stahlröhre.

Bis zum Start des Weihnachtsmarktes bleiben dann noch ein paar Tage Zeit. Zu Straßensperrungen kommt es im Zuge der Aufbauarbeiten trotzdem schon ab heute (siehe Infokasten). Am 25. November – nach dem Totensonntag – wird die Oderweihnacht dann um 17 Uhr offiziell eröffnet. "Der Weihnachtsmann wird da sein, es gibt wieder Kuchen der Slubicer Bäckerei Szcerbinski, einen Auftritt der Eurokita und viel Musik", so Reuter.

Die Fläche für den Markt fällt in diesem Jahr wegen der Sanierungsarbeiten am Rathaus etwas kleiner aus als im Vorjahr. Das historische Gebäude wird gerade eingerüstet, die Zufahrt für Baufahrzeuge mit Asphalt vorbereitet. Trotzdem finden rund 15 Hütten zwischen Großer Scharrn- und Großer Oderstraße Platz. Sie bieten vor allem Gastronomie – von Crêpes über Glögi bis Schaschlik. Im Zentrum steht eine doppelstöckige Weihnachtshütte. Ein Riesenrad, wie 2018 beim Neustart auf dem Marktplatz, werde es diesmal nicht geben, bedauert Reuter. "Für den Betreiber hat sich das nicht gerechnet", erklärt er. Bei den damals eisigen Temperaturen seien die Gondeln oft leer geblieben. Auch auf ein deutsch-polnisches Kunstzelt – im vorigen Jahr finanziert aus Fördermitteln – haben die Veranstalter verzichtet. Die Auslastung war zu gering.

Geöffnet bis zum 29. Dezember

Dafür wartet auf dem Brunnenplatz wieder eine Kirmes mit vielen Fahrgeschäften. Außerdem sind eine Vielzahl von Veranstaltungshöhepunkten geplant, über die am Montag bei einem Pressetermin informiert werden soll. Zu den wichtigsten Terminen zählen dabei wieder die Marktwochenenden mit Handwerkskunst zum Kaufen in St. Marien am zweiten und dritten Advent.

Bis zum 29. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr zum Schlendern und Schlemmen ein – so lang wie noch nie. Damit bleibt auch nach dem Fest Zeit für einen besinnlichen Bummel in Familie. Lediglich am 24. und eventuell 25. Dezember sind die Hütten geschlossen. Der Rummel wird zudem bereits nach dem 22. Dezember abgebaut.