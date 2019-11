Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Mucksmäuschenstill ist es, als Stephanie Speckmann am Freitag den Schülern der Klasse 7b der Schule Am Rund in Erkner vorliest. Die Geschichte erzählt vom wilden Leben des Hamsters Freddy aus dem Buch von Dietlof Reiche.

Die Vorleserin lässt sich an der Berliner Pop-Akademie zur Synchronsprecherin ausbilden und kam mit sieben weiteren Studierenden an die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt. Den Kontakt vermittelte ihre Mutter Christine Speckmann (h.l.), Klassenleiterin der 7b. "Wir lesen an unserer Schule viel vor", erklärte Schulleiterin Regina Prêt, "zum ersten Mal nehmen wir im größeren Stile am bundesweiten Vorlesetag teil." Alle 150 Schüler wurden mit Geschichten verwöhnt.