Ulf Grieger

Lebus (MOZ) Das Kuratorium der vor 20 Jahren gegründeten Sparkassenstiftung Märkisch-Oderland hat zum elften Mal den Stiftungspreis vergeben. Die Wahl des neunköpfigen Kuratoriums fiel auf den Lebuser Heimatverein.

Zur Preisverleihung würdigte der Sparkassenvorstandsvorsitzende Uwe Schumacher das Engagement der 80 Mitglieder des Heimatvereins. Es sei wichtig, dass der 1991 gegründete Verein über all die Jahre an seinem Konzept der Erbepflege festgehalten hat. Mit dem Preisgeld von 2500 Euro will der Verein die Dauerausstellung über den 1907 in der Oderstadt geborenen und 1972 in Salzburg verstorbenen Dichter Günter Eich erneuern. Die bestehende Eichausstellung stammt aus dem Jahre 2000 und war eine Wanderausstellung der Geschäftsstelle der Märkischen Dichterlandschaft. 2003 war sie erstmals in Lebus zu sehen. Während der Sanierung des Hauses Lebuser Land war sie bis 2005 eingelagert worden. Bis 1918 hatte Eich in Lebus gelebt.

Ausstellung zu Lebuser Mühlen

Vereinsvorsitzender Günter Fehling erinnerte in seinen Dankesworten daran, das die Sparkasse die Entwicklung des Hauses Lebuser Land bereits mehrmals unterstützt hatte. So bei der Einrichtung des Tresens im Eingangsbereich und bei der Einrichtung der Teeküche. Er machte deutlich, dass der Verein vor allem von den Eigeninitiativen der Mitglieder lebe. Und er nutzte die Möglichkeiten, den engagierten Mitgliedern, von denen der älteste 87 und der jüngste 36 Jahre alt ist, zu danken.

Die Preisverleihung fand in der oberen Etage des Hauses Lebuser Land statt, in der noch bis zur Finissage am 1. Dezember die Dauerausstellung "Das Lebuser Gastgewerbe im Wandel der Zeiten" zu sehen ist. Eine neue Dauerausstellung zum Thema "Lebuser Mühlen" werde derzeit vorbereitet, verriet Fehling. Zudem wird es am 22. November um 19 Uhr eine Plauderstunde zu Fontane geben (19 Uhr). Auch die Lebuser Jugend besucht das Museum, das sich seit 2005 in dem einstigen Lebuser Schulhaus befindet, regelmäßig. So lesen dort Lebuser Burgschüler am 30. November um 15 Uhr eigene kleine Geschichten.

Zu den aktuellen Aufgaben gehöre die Mitgliedergewinnung, erklärte der Vereinsvorsitzende. Der Altersdurchschnitt des Vereines liege bei 67 Jahren. "Wir sind eigentlich auch ein Seniorenverein" so Fehling. Erneuerungsbedürftig sei die Beleuchtung der Ausstellung, die von Halogen- auf die stromsparendere LED-Technik umgestellt werden soll. Auch das denkmalgeschützte Katzenkopfsteinpfaster vor dem Haus, über das die Kuratoriumsmitglieder auch gestolpert waren, werde von vielen Gästen heftig kritisiert.

Die größte Sorge bereite dem Verein aber die personelle Absicherung der Öffnungszeiten. Dank des Bundesfreiwilligenprogramms habe man bis Juli zwar jemanden dafür gewinnen können, Besucher zu betreuen. Doch die Maßnahmen seien nicht langfristig angelegt und so sei man ständig auf der Suche nach neuen Mitstreitern.

Landrat Gernot Schmidt, er ist ebenfalls im Kuratorium, regte an, dass sich der Heimatverein auch des in jüngster Zeiten berühmtesten Falles Lebuser Stadtgeschichte annehmen sollte: dem Abschuss des Wisent am Lebuser Busch. Ende September 2017 war ein auf polnischer Seite als friedlich bekannter Wisent über die Oder gekommen. Jagdpächter erlegten ihn auf Anweisung des Lebuser Ordnungsamtes, weil man Gefahr in Verzug vermutet hatte. "Das hat euch sogar in den USA bekannt werden lassen!", riet der Landrat dazu, den Fall im Haus Lebuser Land zu dokumentieren. "Hier geht es ja um Geschichte und nicht um Schuldzuweisung."

Deutsch-polnische Historie

Bevor allerdings auf die Preisverleihung mit Sekt angestoßen und das Büfett eröffnet wurde, gab es eine Lektion Landes- und Heimatgeschichte vom Lebuser Ortschronisten Manfred Hunger. Er führte die Gäste – neben den Kuratoriumsmitgliedern auch die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augutin, den Lebuser Bürgermeister Peter Heinl sowie Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak – durch die Ausstellung. Hunger erläuterte, dass es im Gegensatz zu Frankfurt keine Gründungs- und Stadtrechtsurkunde gibt. Er betonte die enge Verflechtung von deutscher und polnischer Geschichte an diesem Ort.

An die Preisverleihung werden die Heimatfreunde künftig auch durch einen Bronze-Pokal erinnert, den der vor fünf Jahren verstorbene Bildhauer Horst Engelhardt einst schuf und der jährlich neu nachgegossen wird.