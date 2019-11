Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wir brauchten für das Orchester ein finanzielles Zubrot", begründet Susanne Mette die Notwendigkeit des Fördervereins. Die neuen Strukturen nach 1990 erforderten ein Umdenken. "Wir gehörten zu einer öffentlichen Institution, die mit einem Haushalt ausgestattet ist und bekamen keine Fördergelder", berichtet Susanne Mette von den Problemen, das Bad Freienwalder Jugendorchester am Leben zu erhalten.

Das Ensemble war 1963 gegründet worden und wechselte nach der Wende von der Volksbildung zur Kreismusikschule Märkisch-Oderland. "Was wir brauchten, konnten jedoch weder Volksbildung noch Kreismusikschule leisten", erklärt die Bad Freienwalderin, für die das Jubiläum auch etwas Persönliches ist, denn Susanne Mette ist von Anfang an, also seit 25 Jahren, Vorsitzende des Fördervereins Jugendorchester.

Förderverein sichert Existenz

Susanne Mette ist dem Ensemble eng verbunden. Einerseits spielt sie bei Auftritten mit, andererseits unterrichtet sie an der Kreismusikschule verschiedene Blasinstrumente und leitet Bläserklassen an Schulen. In der DDR habe es viele Jugendorchester gegeben. Viele mussten irgendwann den Betrieb einstellen. Damit das Bad Freienwalder Jugendorchester nicht das gleiche Schicksal ereilte, gründete sich der Förderverein. Endrik Salewski, Susanne Mette, Helmut Mette, Gabi Wasmer, Pia Bräuer, Wolfgang Menzel und Wolfgang Pankow – Akteure und Eltern gründeten im November 1994 den Förderverein. Aus den sieben Mitgliedern von damals sind inzwischen 52 geworden. Ziel sei es von Anfang an gewesen, die Ensemblearbeit zu unterstützen sowie organisatorische, finanzielle und personelle Hilfe zu bieten.

"Unsere erste Investition waren drei Klarinetten und ein Drumset", erinnerte sich die Vorsitzende. Das erste Fördergeld gab es für die deutsch-französischen Begegnungen mit einen Orchester in Wizernes. Hinzu kam der Kauf eines Autos für den Transport der Instrumente. Dieses Fahrzeug finanziert der Förderverein nach wie vor mit Hilfe von Spenden. Doch ohne sie könnten die Musiker nicht so viele Reisen unternehmen. "Der Förderverein finanziert alles, was über den Einzelunterricht hinaus geht", sagt Susanne Mette.

Teilnahme an Festivals

Die Fahrt zum Deutschen Musikfest nach Osnabrück im Sommer sei zwar über das Bürgerbudget finanziert worden, erklärte Susanne Mette. Alles andere finanziere der Verein. "Das geht nicht aus dem Haushalt der Kreismusikschule", betont Susanne Mette. Die Zahl der Auftritte des Orchesters nahm rasant zu. Neben den vielen Konzerten, Umzügen, Prunksitzungen, Empfängen sowie Tanz - und Festveranstaltungen nahm das Ensemble an Wettbewerben, Bundesmusikfesten, internationalen Festivals, teil.

Die Mitglieder des Fördervereins hatten viel zu tun bei Veranstaltungen wie dem Mitternachtskonzert auf der Freilichtbühne mit eigener Dekoration, im Kurpark und im Schlosspark, wo es Diskussionen wegen der Bodenverdichtung gab. So lernte der Förderverein den Landesbeauftragten für Wespenkunde kennen. Die Konzerte auf dem Marktplatz seien die größte logistische Herausforderung gewesen, resümiert Susanne Mette.